Assistir Chicago Bulls vs. New Orleans Pelicans: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Apenas mais dois quartos separam os Bulls da vitória que eram favoritos esta noite. Com um placar de 59 a 53, parecia o melhor time, mas ainda faltam dois quartos para jogar.

Os Bulls entraram na disputa com motivação extra após a derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Pelicanos de Nova Orleans @ Chicago Bulls

Registros atuais: Nova Orleans 8-32, Chicago 18-21

Como assistir

Quando: Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste

Terça-feira, 14 de janeiro de 2025 às 20h, horário do leste Onde: Centro Unido – Chicago, Illinois

Centro Unido – Chicago, Illinois TV: Rede esportiva de Chicago

Rede esportiva de Chicago Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 17,00

O que saber

Os Bulls e Pelicans estão 5-5 um contra o outro desde fevereiro de 2020, mas não por muito tempo. O Chicago Bulls ficará em casa para mais um jogo e receberá o New Orleans Pelicans às 20h (horário do leste dos EUA) de terça-feira, no United Center. Os Bulls são ligeiramente favoritos, mas os fãs devem ser brindados com um jogo emocionante que provavelmente chegará ao limite.

No último domingo, os Bulls chegaram perto do ataque, mas não conseguiram diminuir a diferença e caíram por 124-119 para os Kings.

Zach LaVine fez um bom esforço para o lado perdedor, acertando 5 de 8 de longa distância e marcando um duplo-duplo com 36 pontos e dez rebotes. Sua tarde totaliza seis jogos seguidos em que marcou pelo menos 30 pontos.

Enquanto isso, os Pelicanos estavam a um passo da vitória no domingo e perderam por 120-119 para os Celtics. O New Orleans tem enfrentado dificuldades contra o Boston recentemente, já que o jogo foi sua sétima derrota consecutiva.

Apesar da derrota, os Pelicans tiveram fortes atuações de Dejounte Murray, que acertou 6 de 9 além do arco e quase fez um duplo-duplo com 26 pontos e nove rebotes, e Trey Murphy III, que acertou 10 de 17 no caminho. para 30 pontos mais sete rebotes. O desempenho dominante também deu a Murray um novo recorde na carreira em cestas de três pontos (seis).

Os Pelicanos lutaram para recuperar a bola no ataque e terminaram o jogo com apenas seis rebotes ofensivos. Eles não vencem (0-4) quando não conseguem controlar o próprio copo desta forma.

A derrota do Chicago encerrou uma seqüência de quatro vitórias consecutivas em casa e caiu para 18-21. Quanto a Nova Orleans, a derrota caiu para 8-32.

Os Bulls perderam para os Pelicanos em sua partida anterior, em outubro de 2024, caindo por 123-111. Os Bulls terão mais sorte em casa do que fora de casa?

Chance

Chicago é um ligeiro favorito de 1,5 ponto contra New Orleans, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Bulls como favoritos com 2,5 pontos.

O acima/abaixo é de 239,5 pontos.

História da série

Chicago e New Orleans têm cinco vitórias nos últimos 10 jogos.