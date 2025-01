Assistir Cleveland Cavaliers x Oklahoma City Thunder: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Apenas mais um quarto separa os Cavaliers da vitória que eram favoritos esta noite. Com um placar de 106 a 105, parecia o melhor time, mas ainda falta um quarto para jogar.

Os Cavaliers entraram no confronto com dez vitórias consecutivas e estão a apenas um quarto de distância de outra. Eles conseguirão 11 ou o Thunder se apresentará e explodirá? Saberemos em breve.

Quem está jogando

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Registros atuais: Oklahoma City 30-5, Cleveland 31-4

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Chalé de hipoteca de foguete – Cleveland, Ohio

Chalé de hipoteca de foguete – Cleveland, Ohio TV: ESPN

ESPN Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 73,00

O que saber

O Thunder disputou uma casa de cinco jogos, mas em breve terá que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles enfrentarão o Cleveland Cavaliers às 19h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira, no Rocket Mortgage FieldHouse. A defesa do Thunder permitiu apenas 103 pontos por jogo nesta temporada, então o ataque dos Cavaliers terá um trabalho difícil.

O Thunder entrou nesta disputa depois que os apostadores estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 225, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles comemoraram o ano novo com uma vitória por 105-92 sobre o Celtics no domingo. A vitória veio graças a uma forte recuperação que começou aos 1:15 do segundo quarto, quando o Oklahoma City enfrentou um déficit de 65-52.

Foi mais uma grande noite para Shai Gilgeous-Alexander, que fez um duplo-duplo com 33 pontos e 11 rebotes. O confronto foi o quinto consecutivo com pelo menos 30 pontos.

Enquanto isso, os Cavaliers já haviam vencido nove consecutivas (período em que superaram os adversários por uma média de 17,3 pontos) e avançaram e chegaram ao 10º domingo. Eles saíram com uma vitória por 115-105 sobre Charlotte.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar os Cavaliers à vitória, mas talvez nenhum mais do que Jarrett Allen, que fez um duplo-duplo com 19 pontos e 11 rebotes. Além do mais, Allen também acumulou cinco rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde novembro de 2024.

Os Cavaliers trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 29 assistências (classificados em quinto lugar em assistências por jogo no geral). Esse forte desempenho não foi novidade para a equipe: já soma pelo menos 25 assistências em 14 jogos consecutivos.

Oklahoma City tem estado em alta ultimamente: eles venceram 19 de seus últimos 20 jogos, adicionando um belo impulso ao seu recorde de 30-5 nesta temporada. Quanto ao Cleveland, a vitória foi a oitava consecutiva em casa, elevando o recorde para 31-4.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: o Thunder não perdeu a bola facilmente nesta temporada, tendo uma média de apenas 11,2 giros por jogo (eles estão em primeiro lugar em giros por jogo no geral). No entanto, não é como se os Cavaliers (atualmente em terceiro lugar) tivessem problemas nesse departamento, já que tiveram uma média de apenas 12,3. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

O Thunder espera vencer as probabilidades na quarta-feira, já que os especialistas acreditam que eles estão caminhando para uma derrota. Pode valer a pena fazer uma aposta rápida, pois eles cobriram o spread nas últimas cinco vezes que jogaram.

Chance

Cleveland é um ligeiro favorito de 2,5 pontos contra o Oklahoma City, no último relatório. Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Cavaliers como favoritos de 2 pontos.

O acima/abaixo é de 229 pontos.

História da série

Oklahoma City venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Cleveland.