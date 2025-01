Assistir Dallas Mavericks x Denver Nuggets: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Os Mavericks estão dando ao seu público exatamente o que eles esperavam. Com um placar de 89 a 79, parecia o melhor time, mas ainda falta um quarto para jogar.

Se os Mavericks continuarem jogando assim, aumentarão seu recorde para 23-16 em pouco tempo. Por outro lado, o Nuggets terá que se contentar com um recorde de 22-16, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Denver Nuggets x Dallas Mavericks

Registros atuais: Denver 22-15, Dallas 22-16

O que saber

Os Nuggets desfrutaram de uma casa de três jogos, mas em breve terão que tirar a poeira de suas camisas de estrada. Eles se aventurarão fora de casa para desafiar o Dallas Mavericks às 15h00 horário do leste dos EUA no domingo, no American Airlines Center. O Nuggets se exibiu com força ofensiva, já que obteve média de 120,6 pontos por jogo nesta temporada.

O Nuggets entra em jogo vindo de uma grande vitória contra o Nets na sexta-feira, algo que alguns apostadores estão a um quilômetro de distância. Tudo correu bem para o Nuggets contra o Nets, com o Nuggets conquistando uma vitória por 124-105.

Foi mais uma grande noite para Nikola Jokic, que fez um triplo-duplo com 35 pontos, 12 rebotes e 15 assistências. Sua noite somou três jogos seguidos em que marcou pelo menos 30 pontos. A equipe também recebeu ajuda de Russell Westbrook, que fez um triplo-duplo com 25 pontos, 11 rebotes e dez assistências.

Os Nuggets trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 34 assistências (classificados em primeiro lugar em assistências por jogo no geral). Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o Nets registrou apenas 26.

Enquanto isso, os Mavericks não tiveram muito espaço para respirar no jogo contra os Trail Blazers na quinta-feira, mas ainda assim conseguiram uma vitória por 117-111. Dallas perdia por 87-75 faltando 2:04 para o fim do terceiro quarto, mas ainda assim conseguiu uma vitória útil de seis pontos.

Os Mavericks podem atribuir grande parte de seu sucesso a Dereck Lively II, que fez um duplo-duplo com 21 pontos e 16 rebotes, e a PJ Washington, que fez um duplo-duplo com 23 pontos e 14 rebotes. Washington continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada um dos últimos quatro jogos que disputou.

Denver tem estado em alta ultimamente: eles venceram seis dos últimos oito encontros, acrescentando um belo impulso ao seu recorde de 22-15 nesta temporada. Quanto ao Dallas, a vitória foi a segunda consecutiva e aumentou o recorde da temporada para 22-16.

Os Nuggets não conseguiram derrotar os Mavericks quando os times jogaram pela última vez em novembro de 2024 e caíram por 123-120. Os Nuggets conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos em breve.

Chance

Denver é favorito com 5 pontos contra Dallas, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde a sua abertura, já que começou com o Nuggets como favorito de 2 pontos.

O acima/abaixo é de 228,5 pontos.

História da série

Dallas e Denver têm 5 vitórias em seus últimos 10 jogos.