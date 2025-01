Assistir Denver Nuggets x Brooklyn Nets: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

relatório de intervalo

Perdendo por quatro no final do primeiro quarto, o Nuggets agora lidera. Eles têm um pouco de vantagem, pois atualmente lideram o Nets por 94-79.

Se o Nuggets continuar jogando assim, aumentará seu recorde para 22-15 em pouco tempo. Por outro lado, os Nets terão de se contentar com um recorde de 13-25, a menos que as coisas mudem (e rapidamente).

Quem está jogando

Brooklyn Nets x Denver Nuggets

Registros atuais: Brooklyn 13-24, Denver 21-15

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 21h (horário do leste dos EUA)

Sexta-feira, 10 de janeiro de 2025 às 21h (horário do leste dos EUA) Onde: Estádio de bola – Denver, Colorado

Estádio de bola – Denver, Colorado TV: Esportes e entretenimento de altitude

Esportes e entretenimento de altitude Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

A casa do Denver Nuggets continuará enquanto se prepara para enfrentar o Brooklyn Nets às 21h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira na Ball Arena. O Nuggets se exibiu com força ofensiva, já que obteve média de 120,5 pontos por jogo nesta temporada.

Os Nuggets entram em jogo depois de derrotar os Clippers de forma esmagadora: eles os venceram em todos os quartos. Tudo correu bem para o Nuggets contra o Clippers na quarta-feira, quando o Nuggets conquistou a vitória por 126-103. Denver aumentou o placar para 98-77 no final do terceiro, um déficit do qual o Los Angeles teve poucas chances de se recuperar.

A vitória do Nuggets foi um verdadeiro esforço de equipe, com muitos jogadores apresentando atuações sólidas. Talvez o melhor entre eles tenha sido Jamal Murray, que acertou 4 em 6 do fundo e quase fez um duplo-duplo com 21 pontos e nove assistências. Além disso, Murray também registrou uma precisão de arremesso de três pontos de 66,7%, a mais alta que ele registrou desde abril de 2024.

Os Nuggets trabalharam como uma unidade e terminaram o jogo com 29 assistências (classificados em primeiro lugar em assistências por jogo no geral). Eles superaram facilmente seus adversários nesse departamento, já que os Clippers registraram apenas 14.

Enquanto isso, a recente queda do Nets ficou um pouco mais difícil na quarta-feira, após a terceira derrota consecutiva. O jogo entre eles e os Pistons não foi particularmente acirrado, com os Nets caindo por 113-98.

A derrota dos Nets ocorreu apesar do jogo de qualidade de Noah Clowney, que marcou 29 pontos, mais seis rebotes e duas roubadas de bola. Clowney teve dificuldade em se equilibrar contra os Pacers na segunda-feira, então este foi um passo na direção certa.

A vitória do Denver aumentou seu recorde para 21-15. Quanto ao Brooklyn, a derrota caiu para 13-24.

Esta disputa parece ser um arraso: o Nuggets não teve problemas em aumentar o placar nesta temporada, com média de 120,5 pontos por jogo (eles são o terceiro na pontuação geral). No entanto, a história é diferente para os Nets, já que eles tiveram uma média de apenas 107,2. A única coisa que separa o Nuggets de outra derrota ofensiva é o Nets. Eles podem mantê-los contidos?

O Nuggets não teve muito espaço para respirar no confronto contra o Nets no encontro anterior, em outubro de 2024, mas ainda assim saiu com uma vitória por 144-139. Os Nuggets têm outra vitória na manga ou os Nets vão dar a volta por cima? Teremos a resposta muito em breve.

História da série

Denver venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra o Brooklyn.