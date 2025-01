Assistir Detroit Pistons vs. Charlotte Hornets: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Perdendo 13 no final do segundo quarto, os Pistons agora estão na liderança. A vitória ainda está em jogo para qualquer equipe após três quartos, mas os Pistons estão vencendo por 84-82 sobre os Hornets. O final parece ser muito parecido com o último confronto entre essas equipes, que foi decidido por apenas dois pontos.

Os Pistons entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Charlotte Hornets @ Detroit Pistons

Registros atuais: Charlotte 7-25, Detroit 15-18

Como assistir

Quando: Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Sexta-feira, 3 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Arena Little Caesars – Detroit, Michigan

Arena Little Caesars – Detroit, Michigan TV: FanDuel SN – Charlotte

FanDuel SN – Charlotte Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 20,40

O que saber

O Charlotte Hornets enfrentará o Detroit Pistons às 19h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira, na Little Caesars Arena, após alguns dias de folga. O Hornets perdeu oito partidas consecutivas, deixando o time em busca da primeira vitória desde 8 de dezembro.

O Hornets lutou bem na prorrogação contra o Bulls na segunda-feira, mas acabou com um resultado nada desejável. Eles caíram 115-108 para Chicago.

A derrota do Hornets não deve ofuscar as atuações de Mark Williams, que fez um duplo-duplo com 20 pontos e 12 rebotes, e de Miles Bridges, que fez um duplo-duplo com 31 pontos e 12 rebotes. Além do mais, Bridges também acumulou oito assistências, o maior número desde novembro de 2024.

Enquanto isso, não há lugar como o lar para os Pistons, que se recuperaram após uma dura derrota na estrada no sábado. Eles venceram o Magic por 105-96 na quarta-feira. A equipe saiu com 65 pontos no primeiro tempo e principalmente ficou lá para conquistar a vitória.

A derrota de Charlotte reduziu seu recorde para 7-25. Quanto ao Detroit, eles têm se saído bem recentemente, já que venceram quatro dos últimos cinco jogos, o que representa um grande aumento em relação ao recorde de 15-18 nesta temporada.

Os Hornets esperam vencer as probabilidades na sexta-feira, já que os especialistas acreditam que estão caminhando para uma derrota. Para aqueles que procuram jogar no spread, observe: eles são um sólido 7-4 contra o spread quando jogam como azarões.

O Hornets superou o Pistons por 123-121 em sua partida anterior, em novembro de 2024. A revanche pode ser um pouco mais difícil para o Hornets, já que o time não terá a vantagem de jogar em casa desta vez. Veremos se a mudança de local faz diferença.

Chance

Detroit é um sólido favorito de 6 pontos contra Charlotte, de acordo com as últimas Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Pistons como favoritos de 5 pontos.

O acima/abaixo é de 218 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Detroit venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Charlotte.