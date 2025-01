Assistir Detroit Pistons x Minnesota Timberwolves: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Relatório do terceiro trimestre

Os Pistons estão dando ao seu público exatamente o que eles esperavam. Eles têm um pouco de vantagem, já que atualmente lideram os Timberwolves por 96-81.

Os Pistons entraram em jogo com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Minnesota Timberwolves @ Detroit Pistons

Registros atuais: Minnesota 17-16, Detroit 16-18

Como assistir

Quando: Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Sábado, 4 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Arena Little Caesars – Detroit, Michigan

Arena Little Caesars – Detroit, Michigan TV: FanDuel SN – Detroit

FanDuel SN – Detroit Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 22,44

O que saber

Os Pistons estarão diante de seus torcedores no sábado, mas uma olhada no layout mostra que eles podem precisar da vantagem de jogar em casa. Depois de jogar ontem, eles estarão de volta e receberão o Minnesota Timberwolves às 19h00 horário do leste dos EUA na Little Caesars Arena. Os Pistons vão se exibir depois de uma vitória, enquanto os Timberwolves vão se recuperar de uma derrota.

Os Pistons entram neste jogo depois que os criadores de probabilidades estabeleceram o mínimo acima/abaixo da semana passada em 215,5, mas mesmo isso acabou sendo muito alto. Eles comemoraram o Ano Novo com uma vitória por 98-94 sobre o Hornets. A vitória estava prestes a falhar: o Detroit perdia por 65-52 no segundo quarto.

Entre os líderes do ataque estava Tobias Harris, que acertou 4 de 5 no centro da cidade e fez um duplo-duplo com 24 pontos e dez rebotes. Além disso, ele também acumulou três rebotes ofensivos, o máximo que obteve desde novembro de 2024.

Enquanto isso, os Timberwolves sofreram sua derrota mais próxima desde 24 de novembro de 2024, na quinta-feira. Eles ficaram um pouco atrás dos Celtics por 118-115. Infelizmente, a derrota dá continuidade a uma tendência decepcionante para o Minnesota em seus confrontos com o Boston: eles já perderam três consecutivas.

Julius Randle fez um bom esforço para o lado perdedor, fazendo 9 de 16 a caminho de 27 pontos, mais oito rebotes e sete assistências. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Thunder na terça-feira, então foi uma boa mudança.

Detroit tem estado em alta ultimamente: eles venceram cinco dos últimos seis jogos, um grande salto em relação ao recorde de 16-18 nesta temporada. Quanto ao Minnesota, a derrota reduziu o recorde para 17-16.

Os Pistons perderam para os Timberwolves em casa por uma margem decisiva de 106-91 no confronto anterior, em março de 2024. Será que os Pistons terão mais sorte em casa do que fora de casa?

Chance

Minnesota é um sólido favorito de 7 pontos contra Detroit, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Timberwolves como favoritos de 6 pontos.

O acima/abaixo é de 217,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Minnesota venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Detroit.