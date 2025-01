Assistir IUI Jaguars x Detroit Titans: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de quinta-feira

Quem está jogando

Detroit Titans @ Jaguars IUI

Registros atuais: Detroit 6-11, IUI 5-12

O que saber

O IUI está 2-8 contra o Detroit desde fevereiro de 2018, mas eles terão a chance de diminuir um pouco a diferença na quinta-feira. Os dois se enfrentarão em uma batalha da Horizon League às 18h30 horário do leste dos EUA no The Jungle. As duas equipes sofreram uma derrota no último jogo, portanto terão muita motivação para conseguir o ‘W’.

O IUI parte para o confronto de quinta-feira em busca de uma grande mudança no ímpeto depois de perder seu sétimo jogo consecutivo no sábado. Eles caíram por 67-61 para Clev. Estado.

Embora tenha perdido, o IUI quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 15 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em quatro jogos consecutivos.

Enquanto isso, Detroit abriu o novo ano com uma derrota malsucedida por 64-56 para Milwaukee. Os Titãs têm lutado contra os Panteras recentemente, já que o jogo foi sua sexta derrota consecutiva.

A perda da IUI caiu para 5-12. Quanto ao Detroit, a derrota caiu para 6-11.

Fique de olho no gol do jogo de quinta-feira: a IUI fez com que acertar chutes profundos parecesse fácil nesta temporada, com média de 10,2 arremessos de três pontos por jogo. No entanto, a história é diferente para Detroit, já que a média deles é de apenas 5,8. Dada a vantagem considerável da IUI nessa área, Detroit terá de encontrar uma forma de colmatar essa lacuna.

O IUI perdeu para o Detroit em casa por uma margem decisiva de 81-66 no confronto anterior, em fevereiro de 2024. Será que o IUI terá mais sorte em casa do que fora?

História da série

Detroit venceu 8 de seus últimos 10 jogos contra o IUI.