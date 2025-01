(Assistir) Jasprit Bumrah deixa o SCG no meio do dia 2 para exames de lesão desconhecida

Jasprit Bumrah arremessou apenas um na segunda sessão do Dia 2.

A Índia ficou com um homem a menos, e esse é o seu homem principal, Jasprit Bumrah, que deixou o Sydney Cricket Ground (SCG) no meio do dia 2 da 5ª partida de teste BGT 2024-25 para exames de uma lesão desconhecida.

Esta é uma notícia verdadeiramente terrível para a Índia, tanto a curto como a longo prazo, se Bumrah permanecer fora por muito tempo.

No dia 2 do teste de Sydney, Bumrah lançou ameaçadoramente para dispensar Marnus Labuschagne em seu segundo saldo do dia, antes de Mohammed Siraj se livrar de Sam Konstas e Travis Head no mesmo saldo.

Steve Smith e Beau Webster responderam com uma excelente parceria de 57 (92) antes de Prasidh Krishna responder com postigos de Smith e Alex Carey para trazer os visitantes de volta ao jogo e manter o jogo em equilíbrio.

Bumrah ficou furioso ao longo da série. Ele não apenas lidera a tabela de postigos, com 32 escalpos, mas também lançou o segundo maior saldo desta série – 151,2, que é apenas quatro bolas a menos do que Pat Cummins lançou.

Parecia inevitável que esta carga de trabalho prejudicasse o corpo de Bumrah. E isso aconteceu em um momento inoportuno para a Índia, quando ele saiu do campo e saiu do chão depois de lançar um na segunda sessão do Dia 2.

Bumrah foi visto saindo do local com um membro da equipe de apoio. É muito provável que você tenha feito uma varredura em busca de um problema que ainda não é conhecido.

Assista: Jasprit Bumrah deixa o SCG no meio do dia 2 para exames de lesão desconhecida

Enquanto isso, Prasidh Krishna e Nitish Kumar Reddy intensificaram o controle da bola na ausência de Bumrah e a Índia tem a Austrália cambaleando em 166/9, ainda 19 corridas atrás.

