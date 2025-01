ASSISTIR: Jeremiah Smith sobe no estado de Ohio, calouro recebe listas de TD de pontuação no Campeonato Nacional CFP

O wide receiver do estado de Ohio, Jeremiah Smith, passou para o segundo lugar na lista de touchdowns de recebimento de uma única temporada do programa depois que a estrela do primeiro ano marcou um gol no futebol universitário Campeonato Nacional Playoff contra Notre Dame. O touchdown foi o 15º de Smith na temporada, enquanto ele continua a deslumbrar durante sua primeira temporada no futebol universitário.

O 15º touchdown de Smith o levou a ultrapassar o ex-astro do estado de Ohio, Marvin Harrison Jr., que registrou 14 touchdowns em temporadas consecutivas. Ele agora está atrás apenas de Terry Glenn, que ganhou o Prêmio Biletnikoff para os Buckeyes em 1995. Os 15 touchdowns recebidos pela esposa de Smith são o maior número de um verdadeiro calouro desde pelo menos 1960.

Os Buckeyes estavam avançando na zona vermelha no início do segundo quarto, quando o coordenador ofensivo Chip Kelly fez uma bela jogada falsa. Um defensor do Notre Dame foi visto tentando apontar a incompatibilidade, mas o Fighting Irish não conseguiu se recuperar quando Smith se libertou naquele chão e entrou intacto na end zone.

A sensação do estado de Ohio emergiu como indiscutivelmente o melhor recebedor do futebol universitário como um verdadeiro calouro. O nativo do sul da Flórida entrou no jogo com 71 recepções para 1.227 jardas e 14 touchdowns. Ele tem sido excepcional nos Playoffs do College Football, registrando 290 jardas e quatro touchdowns apenas nas duas primeiras rodadas, enquanto os Buckeyes passavam da oitava posição para o jogo do título nacional.