Assistir Los Angeles Clippers vs. Boston Celtics: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo da NBA de quarta-feira

Relatório do terceiro trimestre

Perdendo um no final do segundo quarto, os Clippers agora estão na liderança. Uma vitória para qualquer um dos times ainda está em disputa após três quartos, mas os Clippers estão vencendo por 84-81 sobre os Celtics. Este duelo é bem mais disputado que o confronto anterior da dupla, que foi decidido por 32 pontos.

Os Clippers entraram no confronto com motivação extra depois da derrota sofrida na última vez que as duas equipes se enfrentaram. Veremos se eles conseguem reverter o roteiro ou se será simplesmente mais do mesmo.

Quem está jogando

Boston Celtics x Los Angeles Clippers

Registros atuais: Boston 30-13, Los Angeles 24-18

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 22h30, horário do leste dos EUA

Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025 às 22h30, horário do leste dos EUA Onde: Intuit Dome – Inglewood, Califórnia

Intuit Dome – Inglewood, Califórnia TV: FanDuel SN – Sul da Califórnia

FanDuel SN – Sul da Califórnia Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: Assista a jogos selecionados da NBA no Fubo (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

Assista a jogos selecionados da NBA no Fubo (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 40,00

O que saber

Os Clippers estarão diante de seus torcedores na quarta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem precisar da vantagem de jogar em casa. Eles receberão o Boston Celtics às 22h30 horário do leste dos EUA no Intuit Dome. As duas equipes permitiram poucos pontos em média (Clippers: 106,6, Celtics: 108,1), então quaisquer pontos marcados serão bem merecidos.

Os Clippers provavelmente entram na disputa com rancor, considerando que os Bulls acabaram de encerrar a seqüência de quatro vitórias consecutivas do time na segunda-feira. Eles levaram uma rebatida de 112-99 na coluna de derrotas para o Chicago. Los Angeles não fez jus ao seu potencial e ficou aquém da liderança que os apostadores pensavam ter ao entrar no jogo.

Entretanto, não se pode perder o jogo se vencer todos os quartos, e essa foi precisamente a estratégia dos Celtics contra os Warriors na segunda-feira. Dado esse domínio consistente, não deve ser surpresa que o Celtics tenha tirado os Warriors da água com um placar final de 125-85. Boston adquiriu o hábito de expulsar seus adversários das quadras, tendo vencido 13 jogos por 19 pontos ou mais nesta temporada.

Os Celtics trabalharam unidos e terminaram o jogo com 33 assistências. Esse é o maior número de assistências que eles postaram desde dezembro de 2024.

A derrota do Los Angeles encerrou uma seqüência de seis vitórias consecutivas em casa e caiu para 24-18. Quanto ao Boston, a vitória aumentou o recorde para 30-13.

Embora apenas o Celtics tenha cuidado de seus torcedores na última vez que jogou, nenhum dos times conseguiu cobri-los. Quanto ao próximo jogo, os Celtics são os favoritos, já que os especialistas esperam uma vitória por 9,5 pontos. Esta disputa será a 24ª favorita consecutiva (até o momento nesta reta eles têm um recorde de 10-13 contra o spread).

Os Clippers sofreram uma derrota sombria por 126-94 para os Celtics em seu confronto anterior, em novembro de 2024. Esse confronto estava praticamente encerrado no intervalo, quando os Clippers perdiam por 78-49.

Chance

Boston é um grande favorito de 9,5 pontos contra Los Angeles, de acordo com o último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde a sua abertura, já que começou com o Celtics como favorito de 6 pontos.

O acima/abaixo é de 217,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Boston venceu 6 de seus últimos 10 jogos contra Los Angeles.