Assistir Memphis Tigers x North Texas Mean Green: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Norte do Texas significa verde @ Memphis Tigers

Registros atuais: Norte do Texas 10-3, Memphis 11-3

O que saber

Temos outro confronto emocionante do American Athletic agendado com a saída do Memphis Tigers e do North Texas Mean Green às 17h00 horário do leste dos EUA no domingo no FedExForum. Os Tigres têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Memphis enfrentará o Norte do Texas depois de não conseguir atingir o acima/abaixo que os apostadores estabeleceram para eles na quinta-feira, que, para ser justo, foi de 163,5 pontos. Memphis não poderia ter pedido um início de 2025 melhor do que a derrota por 90-62 contra a FAU. Os apostadores estavam do lado dos Tigres, mas não deram crédito suficiente à equipe porque a margem era inesperadamente ampla.

Vários jogadores tiveram atuações sólidas para levar Memphis à vitória, mas talvez nenhum mais do que Dain Dainja, que fez 7 de 12 rumo a 16 pontos, mais cinco rebotes e duas roubadas de bola. Outro jogador que fez a diferença foi Tyrese Hunter, que acertou 8 de 14 e somou 20 pontos mais sete rebotes.

Enquanto isso, o North Texas já havia vencido três vitórias consecutivas (período em que superou o adversário por uma média de 20,3 pontos) e saiu na frente e fez o quarto na terça-feira. Eles apagaram os Blazers por 78-75 graças ao arremesso de Atin Wright faltando apenas um segundo para o fim do segundo quarto. A vitória foi ainda mais espetacular visto que o Mean Green perdia por 18, faltando 0:38 para o final do primeiro tempo.

O norte do Texas pode atribuir muito de seu sucesso a Wright, que marcou 22 pontos junto com duas roubadas de bola, e Latrell Jossell, que acertou 6 de 9 além do arco a caminho de 20 pontos mais quatro roubadas de bola. Jossell teve alguns problemas para se equilibrar contra o Houston Chr há duas semanas, então foi uma boa mudança.

Mesmo tendo vencido, o North Texas teve dificuldade em trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas sete assistências. Esse é o menor número de assistências que eles postaram desde janeiro de 2024.

Memphis aumentou seu recorde para 11-3 com a vitória, que foi a quarta consecutiva fora de casa. Quanto ao Norte do Texas, eles têm estado em alta ultimamente, vencendo sete dos últimos nove jogos, um bom impulso para o seu recorde de 10-3 nesta temporada.

O confronto de domingo parece ser um jogo difícil: Memphis vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 36,4 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para o norte do Texas, já que a média foi de apenas 32,6. Dada a considerável vantagem de Memphis nessa área, o Norte do Texas precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Memphis perdeu contra o Norte do Texas em seu encontro anterior em fevereiro de 2024, caindo por 76-66. Memphis terá mais sorte em casa do que fora?

História da série

O Norte do Texas venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram no ano passado.