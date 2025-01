ASSISTIR: Minnesota surpreende o número 20 do Michigan com Dawson Garcia de 3 pontos na prorrogação

Dawson Garcia tocou a campainha do logotipo do meio campo quando o tempo expirou para levar o Minnesota à vitória por 84-81 na prorrogação sobre o número 20 do Michigan na noite de quinta-feira. O desespero gerou uma celebração frenética dentro da Williams Arena quando os Gophers (10-9, 1-6 Big Ten) garantiram sua primeira vitória na conferência.

Foi um resultado que parecia altamente improvável no primeiro tempo, já que os Wolverines (13-4, 5-1) começaram invictos no jogo do campeonato e foram favorecidos por 9,5 pontos. Mas Michigan não teve resposta para Garcia, que marcou 18 de seus 27 pontos, o melhor do jogo, no segundo tempo e na prorrogação, enquanto os Gophers se recuperavam de uma desvantagem de 40-31 no intervalo.

Lu’Cye Patterson também marcou 22 pontos, o melhor da temporada, incluindo 15 no segundo tempo, para ajudar os Esquilos. Mike Mitchell Jr. marcou 20 para o Minnesota, que nunca liderou por mais de três pontos.

Garcia também acertou dois lances livres que empataram o jogo faltando sete segundos para o fim do tempo regulamentar para ajudar a forçar a prorrogação. O atacante de 6 a 11 entrou com média de 18,6 pontos e 7,3 rebotes, a melhor de sua carreira. A estrela do quinto ano tem sido um dos poucos pontos positivos para um time que perdeu de forma dolorosa para o Ohio State em seu último jogo em casa e ainda não havia derrotado um adversário da conferência de poder antes de quinta-feira.

Michigan veio logo após três vitórias consecutivas de dois dígitos sobre os adversários do Big Ten, com o técnico do primeiro ano, Dusty May, orquestrando uma reviravolta impressionante para um programa que terminou 8-24 na temporada passada. Mas os Wolverines forçaram apenas seis reviravoltas contra os Gophers e lutaram para conter Garcia e Patterson durante o segundo tempo.