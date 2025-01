(Assistir) Mohammed Siraj dispensa Sam Konstas e Travis Head em uma única final no teste SCG

Mohammed Siraj marcou dois gols na passagem matinal do segundo dia no SCG.

O lançador rápido indiano Mohammed Siraj lançou um feitiço de fogo na manhã do Dia 2 do Quinto Teste BGT 2024-25 em Sydney e foi responsável pelos enormes postigos de Sam Konstas e Travis Head.

Konstas retomou sua batalha com Jasprit Bumrah pela manhã e acertou-o com dois de quatro, um dos quais era sua marca registrada em rampa reversa. Konstas esteve um pouco mais controlado hoje do que na sua estreia no MCG.

No entanto, o jovem australiano acabou sendo absorvido por um passe completo de Siraj para o placar de 23.

Depois de algumas bolas longas, Siraj fez uma entrega tentadora – completa e externa. Konstas deixou seus instintos assumirem o controle e partiu para o ataque, mas, com a bola à deriva, ele conseguiu uma vantagem externa que Yashasvi Jaiswal levou com segurança para a ravina.

O postigo de Konstas levou o saqueador Head, o maior artilheiro da série, ao ataque. Em sua segunda bola, Head alinhou completamente uma bola com os tocos e lançou-a para um limite. Mas na entrega seguinte, Siraj deu-lhe um jaffa.

A bola tinha um formato lindo com costura reta, estava alinhada com os tocos, atingiu o comprimento certo e quicou um pouco mais do que Head esperava. Siraj encheu Head para qualquer espaço e o canhoto se enroscou, ganhando vantagem sobre KL Rahul no segundo deslize.

Siraj e os índios se animaram com essas duas pancadas de uma só vez.

Assista: Mohammed Siraj dispensa Sam Konstas e Travis Head por um single no teste SCG

Anteriormente, Bumrah havia se livrado de Marnus Labuschagne apenas na segunda vez do dia.

No momento em que este artigo foi escrito, a Austrália estava com 58/4, 127 corridas atrás.

