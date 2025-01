Assistir Morgan State Bears x NC Central Eagles: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de segunda-feira

Quem está jogando

Central Eagles da Carolina do Norte @ Morgan State Bears

Registros atuais: NC Central 7-11, Morgan State 6-11

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do MEAC agendado para o NC Central Eagles e o Morgan State Bears às 19h30 horário do leste dos EUA na segunda-feira em Hill Field House. Os Eagles mostram alguma força ofensiva, com média de 79,4 pontos por jogo nesta temporada.

O NC Central entrará no confronto de sábado para se recuperar: eles perderam um jogo comovente no sábado, após uma grande vitória de 60 pontos no jogo anterior. Eles ficaram um pouco atrás do Coppin State por uma pontuação de 63-61. A NC Central não correspondeu ao seu potencial e ficou aquém da liderança que os apostadores pensavam ter ao entrar no jogo.

Enquanto isso, a recente queda do Morgan State ficou um pouco mais difícil no sábado, após sua terceira derrota consecutiva. Eles caíram 86-72 para o SC State.

O NC Central tem passado por um caminho difícil recentemente, tendo perdido três dos últimos quatro jogos, o que afetou visivelmente seu recorde de 7-11 nesta temporada. Quanto ao Morgan State, a derrota encerrou uma seqüência de três vitórias consecutivas em casa e caiu para 6-11.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que ambos são alguns dos times com maior pontuação na liga. O NC Central não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 79,4 pontos por jogo. Não é como se a Morgan State estivesse tendo dificuldades nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 80,5. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.

O NC Central perdeu para o Morgan State em sua partida anterior em março de 2024, caindo por 88-79. Poderá o NC Central vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

O NC Central venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Morgan State.