Assistir New Orleans Pelicans x Minnesota Timberwolves: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Minnesota Timberwolves @ New Orleans Pelicans

Registros atuais: Minnesota 18-17, Nova Orleans 7-29

Como assistir

Quando: Terça-feira, 7 de janeiro de 2025 às 20h (horário do leste dos EUA)

Onde: Smoothie King Center – Nova Orleans, Louisiana

Smoothie King Center – Nova Orleans, Louisiana TV: FanDuel SN – Norte Plus

FanDuel SN – Norte Plus Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 1,00

O que saber

Os Timberwolves e os Pelicans estão 5-5 um contra o outro desde outubro de 2021, mas não por muito tempo. Depois de jogar ontem, o Minnesota Timberwolves pegará a estrada para enfrentar o New Orleans Pelicans às 20h (horário do leste dos EUA) na terça-feira, no Smoothie King Center. Os Pelicanos têm a vantagem de jogar em casa, mas os Timberwolves deverão vencer por cinco pontos.

Depois de passar por três derrotas consecutivas, os Timberwolves finalmente mudaram a situação contra os Clippers na segunda-feira. Eles saíram vitoriosos em um jogo emocionante contra o Los Angeles, vencendo sorrateiramente por 108-106. A vitória foi ainda mais espetacular visto que o Minnesota perdia por 19 pontos faltando 7:29 para o fim do segundo quarto.

Entre os líderes do ataque estava Anthony Edwards, que marcou 37 pontos, mais oito assistências e sete rebotes.

Os Pelicanos não tiveram o ano que seus torcedores esperavam até agora, mas vitórias consecutivas podem ser um sinal de que coisas boas estão por vir. Eles começaram o ano novo com uma vitória por 110-98 sobre os Wizards no domingo. São dois jogos consecutivos que o New Orleans venceu por exatamente 12 pontos.

Minnesota agora tem um recorde de vitórias de 18-17. Quanto ao New Orleans, a vitória encerrou uma seca de 15 jogos fora de casa e os colocou em 7-29.

Os Timberwolves abriram o novo ano com uma derrota malsucedida por 117-106 para os Pelicans. Conseguirão os Timberwolves vingar a sua perda ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

Chance

Minnesota é favorito com 5 pontos contra New Orleans, de acordo com o último relatório Probabilidades da NBA.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Timberwolves como favoritos de 5,5 pontos.

O acima/abaixo é de 220,5 pontos.

História da série

New Orleans e Minnesota têm cinco vitórias nos últimos 10 jogos.