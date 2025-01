ASSISTIR: Nick Saban é surpreendido ao ser incluído no Hall da Fama do Futebol Americano Universitário no primeiro aniversário de sua aposentadoria

O lendário ex-técnico Nick Saban ficou surpreso com a notícia de sua adesão ao futebol universitário Hall da Fama na sexta-feira. O anúncio veio durante a aparição de Saban no programa pré-jogo da ESPN, antes do Cotton Bowl. futebol universitário Semifinal dos playoffs entre Texas e Ohio State.

“Sempre que algo assim acontece, é porque havia muitas pessoas excelentes em sua organização”, disse Saban. “Muitos grandes jogadores, muitos grandes treinadores e pessoal de apoio formavam uma grande equipa. Feliz por conduzir o autocarro, mas tínhamos pessoas fantásticas nele.”

O técnico heptacampeão nacional aposentou-se no dia 10 de janeiro de 2024, exatamente um ano antes de receber a notícia.

Os sete títulos nacionais de Saban, um na LSU (2003) e seis no Alabama (2009, 2011-12, 2015, 2017, 2020), este último empatando com o lendário técnico do Tide, Paul “Bear” Bryant, são os maiores da história. a história do esporte. Ele é o único treinador a vencer campeonatos nacionais em três décadas, bem como o único treinador desde o início do AP Top 25 em 1936 a vencer campeonatos nacionais com dois programas separados da FBS.

Suas 292 vitórias (a maior entre os treinadores ativos na última temporada) ao longo de uma carreira que incluiu passagens pelo comando de Toledo (1990), Michigan State (1995-99), LSU (2000-04) e Alabama (2007-23) o colocam como o décimo quinto treinador com mais vitórias na história do futebol. Seu recorde universitário de carreira é 292-71-1 e sua porcentagem de vitórias de 0,806 ocupa o 16º lugar entre os treinadores que lideraram programas por um mínimo de 10 temporadas. Nos 10 anos de história do CFP, as oito aparições do Alabama são as maiores de qualquer escola.

Saban e o restante da turma do Hall da Fama do Futebol Americano Universitário de 2025 serão oficialmente empossados ​​em dezembro de 2025.