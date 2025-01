Assistir North Texas Mean Green vs. Temple Owls: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Corujas do templo no norte do Texas Middle Green

Registros atuais: Templo 12-6, Norte do Texas 13-4

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante do American Athletic agendado para a saída dos Temple Owls e do North Texas Mean Green às 20h00 horário do leste dos EUA na quarta-feira no The Super Pit. Cada uma dessas equipes lutará para manter viva uma seqüência de três vitórias consecutivas.

O domingo foi disputado, mas Temple escapou de Tulane para vencer por 80-77.

Jamal Mashburn Jr. foi o destaque ofensivo do jogo, ao acertar 12 de 16 no caminho para 32 pontos. Sua tarde totalizou cinco jogos consecutivos em que marcou pelo menos 22,4 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Steve Settle III, que acertou 5 de 7 e marcou 11 pontos.

Enquanto isso, o Norte do Texas não teve muitos problemas com a UTSA no sábado, pois venceu por 72-57.

O sucesso do Norte do Texas foi o resultado de um ataque equilibrado que viu vários jogadores se destacarem, mas Atin Wright liderou o ataque ao fazer 8 de 14 no caminho para 22 pontos mais dois roubos de bola. Wright está em alta quando se trata de pontos, já que marcou 21 ou mais nos últimos três jogos que disputou. Moulaye Sissoko foi outro jogador importante, acertando 5 de 6 para 13 pontos mais oito rebotes.

A vitória de Temple foi a oitava consecutiva em casa, elevando seu recorde para 12-6. Quanto ao Norte do Texas, eles estão em alta ultimamente: venceram sete dos últimos oito jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 13-4 nesta temporada.

O confronto de quarta-feira parece ser uma disputa difícil: Temple vem quebrando vidros nesta temporada, com média de 37,9 rebotes por jogo. No entanto, a história é diferente para o norte do Texas, já que a média foi de apenas 32,7. Dada a vantagem considerável da Temple nessa área, o norte do Texas precisará encontrar uma maneira de preencher essa lacuna.

Temple terminou bem atrás do Norte do Texas em seu encontro anterior em janeiro de 2024, perdendo por 69-51. Poderá Temple vingar sua derrota ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

História da série

O Norte do Texas venceu o único jogo que essas duas equipes disputaram no ano passado.