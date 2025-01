ASSISTIR: O ex-técnico do Notre Dame, Lou Holtz, ataca Ryan Day, do Ohio State, escolhe o Fighting Irish para ganhar o título CFP

O ex-técnico do Notre Dame, Lou Holtz, atacou o técnico do Ohio State, Ryan Day, na quarta-feira, dando continuidade a um dos futebol universitário Lutas estranhas. Em resposta a um vídeo da ESPN perguntando se Holtz compareceria ao Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário na segunda-feira, o ex-técnico de 88 anos respondeu com um retumbante sim, lançando uma farpa em Day no processo.

“Se Notre Dame não vencer, é porque queremos preservar o emprego de Ryan Day.” Holtz escreveu nas redes sociais. “Originalmente, eu estaria no jogo em espírito, mas agora também vou arrastar meu corpo.”

Os dois treinadores se desentenderam no outono passado, antes de um encontro da temporada regular entre os irlandeses e os Buckeyes. Holtz previu uma vitória irlandesa na ESPN enquanto questionava a resistência dos Buckeyes.

“Ele (Day) perdeu duas vezes para Alabama, Georgia, Clemson, Michigan e todos eles o venceram, eles fazem isso porque são mais físicos do que Ohio State e eu sei que Notre Dame adotará a mesma abordagem.” Holtz disse. “Acho que Notre Dame adotará a mesma abordagem.”

O running back do estado de Ohio, Chip Trayanum, rompeu o meio da linha defensiva de Notre Dame para um touchdown de 1 jarda no terceiro para o gol faltando um segundo para o fim do relógio para selar a vitória dos Buckeyes por 17-14. Durante uma entrevista pós-jogo para a transmissão da NBC, Day se enfureceu inesperadamente com Holtz em um clipe que instantaneamente se tornou viral.

“Eu gostaria de saber onde Lou Holtz está agora.” Day disse depois do jogo. “O que ele disse sobre o nosso time, o que ele disse sobre o nosso time, não consigo acreditar. Este é um time difícil aqui. Estamos orgulhosos de ser de Ohio. Sempre foi Ohio contra o mundo.”

Perguntado durante um Conferência de imprensa da PCP Se ele tivesse conversado com Holtz ou consertado as coisas, Day responderia: “Não. Não.”

Notre Dame enfrenta Ohio State no College Football Playoff National Championship na segunda-feira. Os Buckeyes buscam seu primeiro título desde a temporada de 2014, enquanto os Fighting Irish podem conquistar seu primeiro título nacional desde que Holtz ficou afastado, há 36 anos.

Quanto à escolha de Holtz para vencer, não deve ser surpresa que ele vá com seu ex-time para levar para casa uma vitória difícil e um título nacional.