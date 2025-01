Assistir Penn State Nittany Lions x Oregon Ducks: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de domingo

Quem está jogando

Oregon Ducks @ Penn State Nittany Lions

Registros atuais: Oregon 14-2, Penn State 12-4

Como assistir

Quando: Domingo, 12 de janeiro de 2025 às 16h (horário do leste dos EUA)

Domingo, 12 de janeiro de 2025 às 16h (horário do leste dos EUA) Onde: Bryce Jordan Center – University Park, Pensilvânia

Bryce Jordan Center – University Park, Pensilvânia TV: Rede Dez Grandes

Rede Dez Grandes Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

O que saber

Penn State está em uma seqüência de 12 vitórias consecutivas em casa (desde a temporada passada), enquanto Oregon está em uma seqüência de três vitórias consecutivas fora de casa – uma dessas seqüências prestes a terminar. Os dois se encontrarão em uma batalha Big Ten às 16h00 horário do leste dos EUA no domingo no Bryce Jordan Center. Os Nittany Lions ostentam alguns músculos ofensivos, já que tiveram média de 84,6 pontos por jogo nesta temporada.

Penn State enfrentará Oregon depois de não conseguir atingir o over/under que os apostadores estabeleceram para eles na quarta-feira, que, para ser justo, foi de impressionantes 163 pontos. Penn State sofreu uma dura derrota por 91-52 para Illinois. A disputa marcou o jogo com menor pontuação do Nittany Lions até agora nesta temporada.

Embora a equipe tenha perdido, eles ainda tiveram atuações impressionantes. Um dos melhores veio de Zach Hicks, que marcou 11 pontos, mais sete rebotes e duas roubadas de bola. Ele teve alguns problemas para se equilibrar contra o Indiana no domingo, então este foi um passo na direção certa.

Talvez sem surpresa, dado o placar, a Penn State lutou para trabalhar em conjunto e terminou o jogo com apenas seis assistências. Esse é o menor número de assistências que eles postaram desde fevereiro de 2024.

Enquanto isso, Oregon registrou na quinta-feira sua vitória mais próxima desde 30 de novembro de 2024. Eles saíram vitoriosos em um jogo emocionante contra o Ohio State, passando furtivamente por 73-71.

Oregon contou com os esforços de Jackson Shelstad, que acertou 8 de 11 no caminho para 24 pontos mais duas roubadas de bola, e Nate Bittle, que marcou 21 pontos, além de oito rebotes e três bloqueios. Bittle continua avançando, superando seu total de pontos anterior em cada um dos últimos três jogos que disputou.

A derrota da Penn State caiu seu recorde para 12-4. Quanto ao Oregon, a sua vitória elevou o seu recorde para 14-2.

Provavelmente haverá algum ataque de alto desempenho na agenda, já que os dois times são alguns dos times com maior pontuação na liga. Penn State não teve problemas para aumentar o placar nesta temporada, com média de 84,6 pontos por jogo. Não é como se o Oregon estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 79,2. Como ambas as equipes podem somar pontos com muita facilidade, a única dúvida que resta é quem consegue aumentar o placar.