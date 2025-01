Assistir Philadelphia 76ers x New York Knicks: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo da NBA de quarta-feira

Quem está jogando

New York Knicks @ Philadelphia 76ers

Registros atuais: Nova York 26-15, Filadélfia 15-23

Como assistir

Quando: Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste

Quarta-feira, 15 de janeiro de 2025 às 19h, horário do leste Onde: Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia

Wells Fargo Center – Filadélfia, Pensilvânia TV: ESPN

ESPN Continuar: Aplicativo CBS Sports

Aplicativo CBS Sports Transmissão on-line: fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.)

fuboTV (Experimente gratuitamente. Podem ser aplicadas restrições regionais.) Custo do ingresso: US$ 25,00

O que saber

Os 76ers estarão diante de seus torcedores na quarta-feira, mas uma olhada no layout mostra que eles podem precisar da vantagem de jogar em casa. Depois de jogar ontem, eles voltarão ao jogo e receberão o New York Knicks às 19h (horário do leste dos EUA) no Wells Fargo Center. O 76ers pode querer um pouco de aderência para este jogo, já que o time teve 21 derrotas na terça-feira.

O 76ers chega ao jogo de quarta-feira em busca de uma grande mudança no ímpeto depois de perder seu terceiro jogo consecutivo na terça-feira. Eles receberam um duro golpe quando caíram por 118-102 para o Thunder.

Enquanto isso, a diferença de pontos pode ter favorecido os Knicks na última segunda-feira, mas o resultado final não. Eles levaram uma rebatida de 124-119 na coluna de derrotas nas mãos dos Pistons.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Jalen Brunson, que fez um duplo-duplo com 31 pontos e 11 assistências. O jogo foi o terceiro consecutivo com pelo menos 30 pontos. Outro jogador que fez a diferença foi Mikal Bridges, que acertou 6 de 8 além do arco e marcou 27 pontos.

A derrota do Filadélfia reduziu seu recorde para 15-23. Quanto a Nova York, a derrota caiu para 26-15.

Os 76ers perderam para os Knicks em seu encontro anterior, em novembro de 2024, caindo por 111-99. Os 76ers conseguirão vingar sua perda ou a história está fadada a se repetir? Saberemos muito em breve.

Chance

Nova York é uma sólida favorita de 6 pontos contra a Filadélfia, no último relatório. Probabilidades da NBA.

A linha deste jogo mudou bastante desde que foi inaugurado, já que começou com os Knicks como favoritos de 9 pontos.

O acima/abaixo é de 219,5 pontos.

Ver Seleções da NBA para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Nova York venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Filadélfia.