(Assistir) Prasidh Krishna rompe a defesa de Alex Carey durante o teste SCG diurno

Prasidh Krishna acertou três postigos no primeiro turno do Teste SCG.

A Índia fez um retorno forte no quinto Teste do Troféu Border-Gavaskar (BGT) 2024-25 no Sydney Cricket Ground (SCG).

Depois de postar 185 corridas em suas primeiras entradas, os visitantes eliminaram a Austrália por 181. Jasprit Bumrah começou o processo dispensando a dupla principal de Queensland, Usman Khawaja e Marnus Labuschagne. Mohammed Siraj então marcou duas vezes no mesmo saldo para mandar Sam Konstas e Travis Head para o pavilhão.

O estreante Beau Webster se destacou na Austrália com seu primeiro Teste cinquenta. O versátil da Tasmânia adicionou 57 corridas para o quinto postigo com Steve Smith e 41 corridas com o guarda-postigo Alex Carey.

A Índia teve algum alívio na última bola do dia 38, quando Prasidh Krishna, logo em seguida, lançou Carey de forma limpa com um swing. O canhoto tentou empurrar o chão, mas deixou um espaço entre o taco e a almofada onde a bola explodiu nos tocos.

Assistir: Prasidh Krishna recruta Alex Carey com uma beldade no SCG

Os lançadores rápidos indianos dividiram os 10 postigos australianos, com Mohammed Siraj e Prasidh Krishna levando três cada, enquanto Jasprit Bumrah e Nitish Kumar Reddy levaram dois cada.

Liderando por quatro corridas no primeiro turno, a Índia teve um início estável no segundo turno. Yashasvi Jaiswal acertou Mitchell Starc por quatro limites no primeiro over.

Índia e Austrália jogarão contra XI no teste de Sydney:

Índia: Yashasvi Jaiswal, KL Rahul, Shubman Gill, Virat Kohli, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Nitish Kumar Reddy, Washington Sundar, Prasidh Krishna, Jasprit Bumrah e Mohammed Siraj.

Austrália: Usman Khawaja, Sam Konstas, Marnus Labuschagne, Steve Smith, Travis Head, Beau Webster, Alex Carey, Pat Cummins, Mitchell Starc, Nathan Lyon e Scott Boland.

