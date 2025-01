(Assistir) Shreyas Iyer entra em uma discussão acalorada com o árbitro sobre a polêmica demissão no Ranji Trophy Match

Shreyas Iyer marcou 11 e 17 na partida do Troféu Ranji de Mumbai contra Jammu e Caxemira.

Shreyas Iyer teve um retorno ruim ao Troféu Ranji, já que o batedor indiano registrou pontuações de 11 e 17 em suas duas partidas contra Jammu e Caxemira. A partida será disputada na Sharad Pawar BKC Cricket Academy, em Mumbai.

Iyer se envolveu em uma discussão acalorada junto com Ajinkya Rahane, o capitão de Mumbai, com os dois árbitros em campo durante o segundo turno de Mumbai.

Iyer havia conseguido uma entrega de Auqib Nabi Dar atrás dos tocos onde o guarda-postigo Kanhaiya Wadhawan pegou a bola.

No entanto, Shreyas Iyer e Rahane não estavam convencidos de que a captura de Kanhaiya fosse limpa. Os dois árbitros discutiram entre si e decidiram não enviar a convocação e declararam Iyer fora, o que irritou o batedor, que pôde ser visto discutindo com o árbitro com um gesto de mão.

Rahane também ficou chateado e parecia conversar com os árbitros em campo. Mas, eventualmente, a decisão do árbitro de sair foi mantida e Iyer teve que retornar sem a intervenção do terceiro árbitro.

ASSISTIR: Shreyas Iyer entra em discussão acalorada com o árbitro no Troféu Ranji

Shardul Thakur liderou a reação de Mumbai em suas duas entradas, enquanto batedores superestrelas como Rohit Sharma, Yashasvi Jaiswal, Iyer e Rahane falharam.

Thakur marcou 51 corridas no primeiro turno de Mumbai e atualmente está rebatendo 74* no segundo turno de Mumbai. No momento em que este artigo foi escrito, a pontuação de Mumbai era 217/7, com uma vantagem de 131 corridas.

Jammu e Caxemira (jogando Xi): Shubham Khajuria, Vivrant Sharma, Abdul Samad, Paras Dogra (C), Kanhaiya Wadhawan (W), Auqib Nabi Dar, Yawer Hassan, Yudhvir Singh Charak, Abid Mushir Ir, Vanshaj Sharma

Mumbai (Jogando

