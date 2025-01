Assistir: Tensed Shubman Gill lança o bastão de frustração após a polêmica demissão do Troféu Ranji

Depois de um desempenho decepcionante no Troféu Border-Gavaskar, onde também foi eliminado da partida, Shubman Gill fez um retorno memorável ao críquete doméstico ao marcar um século para o Punjab no Troféu Ranji. Apesar da falta de apoio do outro lado, Gill recuperou seu século, marcando 102 corridas em 171 bolas antes de ser aposentado de forma polêmica. Devido à falta de um sistema de revisão de decisões no Troféu Ranji, Gill não pôde contestar sua demissão.

Gill ficou furioso com a forma como foi expulso, pois pensou ter acertado a bola nas almofadas, mas o árbitro chutou para longe dele. Sem o DRS no Troféu Ranji, Gill não poderia desafiar. Gill até jogou o bastão no chão, frustrado. Aqui está o vídeo:

Shubman Gill não estava fora, mas o árbitro deu-lhe LBW e não houve DRS. Gill parecia frustrado quando seu time perdeu a partida pic.twitter.com/aE0b0gYQc3 – Ahmed diz (@AhmedGT_) 25 de janeiro de 2025

No front de jogo, ele foi o oitavo batedor dispensado na segunda tentativa em Punjab, depois de conceder uma grande vantagem de 420 corridas nas primeiras entradas. Punjab marcou insignificantes 55 nas primeiras entradas, com Gill marcando apenas quatro corridas.

Na sexta-feira, segundo dia do segundo turno, eles acertaram 24 a 2 em 13 saldos nos tocos. No final das contas, Punjab foi eliminado por 213 em 63,4 saldos no segundo turno, perdendo por um turno e 207 corridas.

Karnataka, que marcou 475 em 122,1 saldos nas primeiras entradas e Ravichandran Smaran (203) marcou seus primeiros duzentos pontos na primeira classe, conquistou sete pontos, incluindo um ponto de bônus por vencer as entradas. O Pacer Yashovardhan Parantap e o leg-spinner Shreyas Gopal conquistaram três postigos cada para Karnataka durante o segundo turno do Punjab.

Gill não conseguiu impressionar durante a recente série de testes de cinco partidas na Austrália para o Troféu Border-Gavaskar. O destro de 25 anos não conseguiu dar nenhuma contribuição significativa.

Com entradas PTI