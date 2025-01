Assistir Toledo Rockets x Central Michigan Chippewas: canal de TV, informações de transmissão ao vivo, horário de início

Quem está jogando

Central Michigan Chippewas @ Toledo Rockets

Registros atuais: Central Michigan 6-8, Toledo 8-6

Como assistir

O que saber

Temos outro confronto emocionante na América Central agendado com o Toledo Rockets e o Central Michigan Chippewas se enfrentando às 20h00 horário do leste dos EUA na sexta-feira na Savage Arena. Os Rockets têm feito a bola cair mais ultimamente, pois aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

O ataque e a defesa de Toledo podem estar um pouco sem fôlego depois do confronto com muitos gols contra o leste de Michigan, na terça-feira. Toledo escapou por pouco com uma vitória quando o time venceu o leste de Michigan por 90-87. Para quem acompanha em casa, essa é a vitória mais próxima que os Rockets registraram desde 22 de novembro de 2024.

O sucesso do Toledo foi resultado de um ataque equilibrado em que vários jogadores se destacaram, mas Bryce Ford liderou o ataque ao fazer 6 de 7 no caminho para 18 pontos. O desempenho dominante também deu à Ford um novo recorde pessoal de três (quatro). Sam Lewis foi outro jogador importante, acertando 8 de 15 no caminho para 20 pontos mais cinco rebotes.

Toledo trabalhou em conjunto e finalizou o jogo com 17 assistências. Eles superaram facilmente seus oponentes nesse departamento, já que o leste de Michigan registrou apenas sete.

Enquanto isso, Central Michigan perdeu para Akron fora de casa por uma margem decisiva de 87-71 na terça-feira. Os Chippewas têm lutado contra os Zips recentemente, já que o jogo foi a oitava derrota consecutiva.

A derrota não conta toda a história, já que vários jogadores fizeram boas partidas. Um dos mais ativos foi Kyler VanderJagt, que acertou 9 de 14 e marcou 20 pontos mais duas roubadas de bola. Ele está indo na direção certa, considerando que melhorou sua produção de pontos em quatro jogos consecutivos. A equipe também recebeu ajuda de Jakobi Heady, que acertou 5 de 9 e marcou 14 pontos, mais cinco rebotes e duas roubadas de bola.

A vitória do Toledo elevou o seu recorde para 8-6. Quanto ao Central Michigan, sua derrota caiu para 6-8.

Olhando para o futuro, o Toledo é o favorito nesta partida, pois os especialistas esperam uma vitória por 4,5 pontos.

Toledo não conseguiu finalizar o Central Michigan em sua partida anterior, em janeiro de 2024, e caiu por 65-62. Toledo terá mais sorte em casa do que fora?

Chance

Toledo é favorito com 4,5 pontos contra Central Michigan, de acordo com o último probabilidades de basquete universitário.

Os apostadores tinham uma boa ideia da linha para este, já que o jogo começou com os Rockets como favoritos de 3,5 pontos.

O acima/abaixo é de 151,5 pontos.

Ver times de basquete universitário para todos os jogos, incluindo este, do modelo de computador avançado da SportsLine. Obtenha escolhas agora.

História da série

Toledo venceu 7 de seus últimos 10 jogos contra o Central Michigan.