Assistir UT Martin Skyhawks x SIUE Cougars: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está jogando

SIUE Cougars @ UT Martin Skyhawks

Registros atuais: SIUE 12-6, UT Martin 8-10

O que saber

SIUE e UT Martin estão 5-5 um contra o outro desde janeiro de 2020, mas não por muito tempo. Os dois se encontrarão em uma batalha no Vale de Ohio às 16h30 horário do leste dos EUA no sábado, no Kathleen and Tom Elam Center. Os Cougars têm feito a bola cair mais ultimamente, à medida que aumentaram seu total de pontos em cada um dos últimos três jogos.

Na quinta-feira, o SIUE precisou de algumas horas extras para eliminar o estado do Tennessee. Eles venceram os Tigres por 87-80.

Enquanto isso, não há lugar como o lar para UT Martin, que se recuperou após uma dura derrota na estrada no sábado. Eles saíram com uma vitória por 68-63 sobre Eastern Illinois na quinta-feira.

UT Martin quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 14 rebotes ofensivos. Esse bom desempenho não foi novidade para a equipe: já conseguiu pelo menos dez rebotes ofensivos em cinco jogos consecutivos.

O SIUE tem se saído bem recentemente, vencendo sete dos últimos nove jogos, dando um bom impulso ao seu recorde de 12-6 nesta temporada. Quanto ao UT Martin, a sua vitória elevou o seu recorde para 8-10.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta competição: SIUE varreu as tabelas nesta temporada, com média de 38,5 rebotes por jogo. Não é como se o UT Martin estivesse lutando nesse departamento, já que eles tiveram uma média de 41,8. Com ambas as equipes lutando para controlar os arremessos perdidos, veremos se uma equipe consegue tirar vantagem.

SIUE perdeu para UT Martin quando os times jogaram pela última vez em fevereiro de 2024, caindo por 90-79. Poderá a SIUE vingar a sua derrota ou a história está condenada a repetir-se? Saberemos muito em breve.

História da série

UT Martin e SIUE têm 5 vitórias nos últimos 10 jogos.