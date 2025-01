(Assistir) Virat Kohli fica para trás pela sétima vez na série durante o quinto teste em Sydney

Virat Kohli marcou 17 corridas nas primeiras entradas do Teste de Sydney.

O estreante Beau Webster causou uma boa primeira impressão como um defensor seguro no cordão de deslizamento ao fazer duas boas recepções nas sessões de abertura do quinto teste BGT 2024-25, que começou na sexta-feira no SCG.

No entanto, o homem que não conseguiu causar uma impressão positiva na Índia foi o superastro do críquete Virat Kohli, que foi derrotado pela sétima vez nesta série.

Com Rohit Sharma omitido do teste SCG (o capitão substituto Jasprit Bumrah disse que Sharma “escolheu descansar”), o escrutínio agora está mais focado em Kohli. Não é tanto o declínio da forma de Kohli no críquete de teste que é preocupante, mas sim o fato de ele sair regularmente para pescar fora do toco.

A fraqueza foi levada aos níveis de sua horrenda turnê pela Inglaterra em 2014, com todas as sete demissões nesta turnê australiana sendo apanhadas em deslizes ou no segurança.

Boland pegou Kohli pela terceira vez nesta série. Foi uma grande bola na linha do quinto e sexto tocos. A bola foi inclinada para dentro e para fora do coto. Como estava inclinado, Kohli foi sugado pela tentação de senti-lo. Mas a entrega se endireitou após a entrega e assumiu a vantagem externa que foi captada de maneira brilhante por Webster.

Veja: Virat Kohli fica para trás novamente

Kohli voltou abatido, frustrado, com a cabeça baixa porque deixou os fãs e ele mesmo ficarem desapontados mais uma vez. Ele acertou 17 bolas em 69 depois do almoço. Ele se saiu bem ao sobreviver à primeira sessão em campo verde, depois de obter uma prorrogação quando Steve Smith aproveitou uma chance difícil e baixa quando Kohli acertou Boland na primeira bola que enfrentou.

Os números de sua série eram: oito entradas, 184 corridas, média de 26 com pontuação mais alta de 100*.

