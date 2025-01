(Assistir) Virat Kohli zomba hilariamente da multidão do SCG ao imitar as ações de lixa de Cameron Bancroft

Virat Kohli marcou apenas 190 corridas em cinco testes contra a Austrália.

Em um incidente engraçado e bizarro, o indiano Virat Kohli foi visto provocando a multidão australiana no Sydney Cricket Ground (SCG) no dia 3 do 5º Teste do BGT 2024-25.

A série de cinco testes foi concluída no domingo em Sydney, com os anfitriões vencendo o quinto teste por seis postigos e selando a série por 3-1. Com esta vitória, a Austrália derrotou a Índia pela primeira vez em uma série de testes em uma década.

A equipe de Pat Cummins recuperou o Troféu Border-Gavaskar e também garantiu uma vaga na final do ICC WTC 21023-25, que jogará contra a África do Sul em junho, no Lord’s.

A Índia estabeleceu para a Austrália uma meta de 162 corridas e o ataque de boliche sem Jasprit Bumrah não conseguiu aplicar pressão consistente sobre os anfitriões.

Durante a perseguição à Austrália, Kohli zombou dos fãs australianos na multidão, mostrando seus bolsos, sugerindo que ele não tinha uma lixa nos bolsos.

Kohli os antagonizou ainda mais ao imitar as ações de Cameron Bancroft no Teste da Cidade do Cabo de 2018 contra a África do Sul, famoso pelo escândalo Sandpaper Gate.

Assista: Virat Kohli provoca fãs australianos no SCG com ações de ‘lixa’

Enquanto isso, Kohli suportou outra série sombria, exceto uma batida. Em cinco testes (nove entradas) na Austrália, ele marcou 190 corridas com uma média de 23. Sua pontuação mais alta na série foi 100*, que veio no primeiro teste em Perth. Além disso, ele não conseguiu ultrapassar os 40 nem uma vez.

Esta série surgiu de sua péssima forma contra a Nova Zelândia, onde conseguiu apenas 93 corridas em três testes de cinquenta.

A próxima série de testes da Índia será em junho, na Inglaterra. Não é certo se Kohli, atualmente fazendo 9.230 testes, conseguirá manter seu lugar na equipe.

