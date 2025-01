Assistir Western Michigan Broncos x Toledo Rockets: como transmitir ao vivo, canal de TV e horário de início do jogo de basquete da NCAA de sábado

Quem está jogando

Toledo Rockets @ Western Michigan Broncos

Registros atuais: Toledo 6-6, Western Michigan 3-9

O que saber

Toledo se prepara para seu primeiro confronto no meio-americano da temporada, no sábado. A viagem continuará enquanto eles enfrentam o Western Michigan Broncos às 12h00 horário do leste dos EUA na University Arena. Os Rockets ostentam alguma força ofensiva, já que tiveram média de 77,1 pontos por jogo nesta temporada.

Os especialistas achavam que o Toledo entraria no confronto depois de uma dura derrota para o Purdue e, bem, eles estavam certos. Toledo acabou no lado errado de uma dolorosa derrota por 83-64 nas mãos de Purdue no domingo.

Apesar de ter perdido, o Toledo quebrou o vidro ofensivo e finalizou o jogo com 17 rebotes ofensivos. Estes são os rebotes mais ofensivos registrados desde dezembro de 2023.

Enquanto isso, a recente queda do oeste de Michigan ficou um pouco mais difícil na segunda-feira, após sua quinta derrota consecutiva. Eles sofreram uma dura derrota por 80-62 contra o Michigan State.

A derrota do Western Michigan ocorreu apesar do jogo de qualidade de Chansey Willis Jr, que fez 5 de 9 rumo a 12 pontos, mais sete rebotes e seis assistências.

O Toledo não tem estado forte ultimamente, já que a equipe perdeu cinco dos últimos seis jogos, o que contribuiu significativamente para o seu recorde de 6-6 nesta temporada. Quanto ao Western Michigan, a derrota reduziu o recorde para 3-9.

Os rebotes provavelmente serão um grande fator nesta disputa: Toledo não tem perdido a bola facilmente nesta temporada, com média de apenas 9,6 giros por jogo. Não é como se o oeste de Michigan estivesse enfrentando dificuldades nesse departamento, já que sua média foi de apenas 10,6. Dadas essas forças concorrentes, será interessante ver como o confronto se desenrola.

Tudo correu bem para o Toledo contra o Western Michigan na partida anterior, em janeiro, quando o Toledo venceu por 88-63. Nesse jogo, o Toledo construiu uma vantagem de 48-27 no intervalo, um feito impressionante que tentará repetir no sábado.

História da série

Toledo venceu todos os jogos que disputou contra o Western Michigan nos últimos 5 anos.