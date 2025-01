(Assistir) Yashasvi Jaiswal é derrubado por um pêssego Scott Boland no Dia 2 no SCG

Yashasvi Jaiswal marcou 22 corridas em sua segunda entrada no SCG.

O abridor da Índia, Yashasvi Jaiswal, terminou seu BGT de 2024-25 com 391 corridas, o maior número de corridas para sua equipe e apenas atrás de Travis Head na série, com média de 43 com um século e dois anos cinquenta.

A série de Jaiswal como batedor chegou ao fim no dia 2 do quinto teste em Sydney. Ele começou o segundo turno da Índia de forma excelente, cortando Mitchell Starc por quatro quatros no primeiro turno.

Porém, a partir daí, os pacers australianos não lhe deram espaço suficiente para libertar os braços e ele acabou sendo derrubado por um jaffa do metronômico Scott Boland.

Jaiswal deu à Índia um início sólido em seu segundo turno, depois que os visitantes conquistaram uma pequena vantagem de quatro corridas no primeiro turno. No entanto, o turno do canhoto foi interrompido por uma entrega magnífica de Boland, que agora tem 17 postigos nesta série com uma média de apenas 14,29.

Na ausência do lesionado Josh Hazlewood, Boland foi o super substituto da Austrália nesta série e foi simplesmente fenomenal neste Teste. Depois de 31/04 nas primeiras entradas, ele lançou os dois primeiros jogos da Índia, KL Rahul e Jaiswal.

Em direção a Jaiswal, ele arremessou ao redor do postigo e reforçou sua linha. Ele jogou a bola a uma boa distância e ela entrou. Jaiswal não estava nem para frente nem para trás. A bola atingiu a borda externa e colidiu com o topo do toco.

Vídeo: Yashasvi Jaiswal é atropelado por um pêssego de Scott Boland

Enquanto isso, no momento em que este artigo foi escrito, a Índia estava com 59/2, com uma vantagem de 63 corridas.

