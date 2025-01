Aston Villa è interessata a João Félix e Marco Asensio – leader del club

João Félix E Marco Asensio Ci sono candidati per rafforzare l’attacco di Aston Villa in questa finestra di trasmissione, secondo Monchi, presidente del Football Operations Club.

Monchi lo ha anche confermato Jhon DurSi prevede che il trasferimento ad Al Nassra sarà completato venerdì, con un trasferimento di quasi 85 milioni di EUR ($ 88 milioni).

Sul saudita per la squadra della lega di Al Nassr, la Columbia è pronta a guadagnare i suoi salari in Villa cinque volte.

“Siamo quasi 85 milioni di euro tra l’importo fisso e le variabili, quindi l’abbiamo accettato”, ha detto Monchi La stringa è la partizione E Cadena Cope Quando chiese all’offerta Al Nassra Duran.

“Non sta ancora accadendo perché i documenti non sono stati firmati. Speriamo di firmarlo (venerdì). È una trasmissione importante per un ottimo giocatore con un enorme potenziale. Ma questi tipi di offerte, per il club e il giocatore, sono difficili da rifiutare per i dati.

“(Non possiamo competere con l’Arabia Saudita) in termini di trasferimento e tariffa salariale. Nel caso di Duran, (lo stipendio Al Nassr ha offerto) salari che ottiene nell’Aston Villa. Ha già uno stipendio importante a Villa che abbiamo rinnovato tre mesi fa. “

Villa cerca di firmare un aggressore prima di chiudere la finestra di trasferimento lunedì, con Félix e Asensius i bersagli più alti.

“Per quanto riguarda i nomi che stiamo prendendo in considerazione e cercando un profilo (Coach Villa) UNAI (Emery), loro (Félix e Asensio) sono giocatori simili e sono popolari”, ha detto Monchi.

L’Aston Villa è interessante quando firma João Félix prima di chiudere la finestra di trasmissione. Darren Walsh/Chelsea FC tramite Getty Images

Secondo quanto riferito, Félix, 25 anni, sta cercando di lasciare che il Chelsea cerchi il tempo di gioco. In questa stagione, l’attaccante portoghese della Premier League in questa stagione ha registrato solo 363 minuti – da quando si è unito all’Atlético Madrid la scorsa estate, ha segnato un goal in queste 12 esibizioni.

Nel frattempo, Asensio non ha soddisfatto le aspettative a Paris Saint-Germain dal suo arrivo dal Real Madrid nell’estate del 2023.

La Spagna ha segnato due goal in avanti in 16 spettacoli in tutte le competizioni in questa stagione.

“Un mese prima di arrivare a Villa due anni fa, Aston Villa ha cercato di firmare Asensio prima che decidesse di unirsi al PSG”, ha detto Monchi. “Abbiamo cercato di portare Félix in tutte le finestre di trasmissione. Ci siamo avvicinati l’estate scorsa ma abbiamo deciso (Conor) Gallagher Unisciti all’Atlético Madrid.

“Non potevamo portarlo. “

Monchi crede che Villa ed Emery offriranno a Félix il giusto ambiente per il successo. L’International portoghese non ha soddisfatto le aspettative dalla connessione con l’Atlético quando si è trasferito 126 milioni di euro dal Benfica nel luglio 2019.

“Se esiste un allenatore di calcio mondiale che può ripristinare i giocatori e portare il meglio, questo è Uni Emery”, ha detto Monchi.

“Lo ha fatto a Valencia, Siviglia, Villarreal, Aston Villa. UNAI è stata in grado di recuperare il talento. Nel caso di Joao Félix ce l’ha. Questo è il caso in cui guardiamo l’ambiente giusto per portare il meglio dal giocatore.