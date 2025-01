Aston Villa – Everton 1-0 (15 gennaio 2025) Analisi del gioco

Ollie Watkins ha segnato l’unico gol di mercoledì al Goodison Park. Neville Williams/Aston Villa FC tramite Getty Images

La seconda venuta di David Moyes non ha entusiasmato Everton mercoledì, quando hanno perso 1-0 in casa Aston Villa dopo un’altra prestazione sdentata in Premier League.

Il Villa ha perso le ultime cinque trasferte in campionato, ma è stata di gran lunga la squadra migliore a Goodison Park e ha preso punti Ollie WatkinsUn gol al 51′.

Moyes, tornato al club che ha lasciato nel 2013 dopo che Sean Dyche è stato esonerato la scorsa settimana, ha dato uno sguardo dettagliato all’enorme sfida che deve affrontare mentre l’Everton ha lottato tutta la notte per trovare precisione e idee per registrare la sua unica vittoria in 12 partite di campionato. non sono riusciti a segnare in nove di loro durante quel periodo.

Mercoledì quella siccità non è mai sembrata un turbamento e rimangono due posizioni e un punto sopra la zona retrocessione, mentre Villa è risalito al settimo posto a punti con Manchester City.

Moyes è il nono allenatore permanente dell’Everton da quando ha lasciato il club dopo 11 anni di relativo successo per unirsi Manchester United ma se qualcuno si aspettava un cambiamento immediato di atteggiamento dopo aver servito piatti duri a morire sotto Dych, rimase presto deluso.

L’atmosfera sul campo è stata stranamente attenuata e l’Everton è rapidamente scivolato nella modalità predefinita in questa stagione: cauto, cauto e privo di qualsiasi intenzione offensiva evidente.

Fu Villa a prendere l’iniziativa Giordano Pickford ben salvato Morgan Rogers, James Tarkowski ha fatto un blocco disperato per negare Turi Tielemans e Watkins sparò a lato dopo essersi impossessato del pover’uomo Ashley Young passaggio di ritorno.

L’Everton è riuscito al primo tentativo in porta dopo mezz’ora quando Dominic Calvert-Lewin tiro a lato e poi perde l’equilibrio Macchina fotografica Boubacar.

Watkins ha portato Villa in vantaggio sei minuti dopo la ripresa quando gli è rimasto troppo spazio per correre sulla palla di Rogers e passare basso oltre Pickford.

Il gol ha dato una scossa ai tifosi di casa, ma i giocatori dell’Everton sono rimasti irregolari e imprecisi e la loro notte si è riassunta nel tempo di recupero quando Calvert-Lewin, disperatamente privo di fiducia dopo aver segnato due gol in tutta la stagione, ha lanciato una palla alta sopra la traversa.

“Non mi faccio illusioni sul lavoro che dovrò fare: non siamo riusciti a segnare un gol stasera”, ha detto Moyes.

“Ci abbiamo provato, ma un piccolo errore, un po’ fuori posizione ci è costato davvero la partita.

L’unica consolazione che Moyes ha potuto trarre dalla serata sono state le sconfitte contro gli avversari retrocessi Leicester City E I vagabondi del Wolverhamptonma sa che non potrà fare affidamento su quello per il resto della stagione se l’Everton vuole evitare la retrocessione per la prima volta in 71 anni.

“La posizione in cui ci troviamo non è buona come vorremmo. Abbiamo ottenuto ottimi risultati e buoni pareggi ed è stato difficile giocare contro loro con Sean, ma dobbiamo mostrare più qualità con la palla “, ha detto. . “Questa è la parte che mi ha deluso stasera.

Ovviamente l’atmosfera era diversa a Camp Villa.

“È stata una partita dura, loro l’hanno resa difficile e l’atmosfera era di prim’ordine, ma ce l’abbiamo fatta”, ha detto Watkins.

“Avremmo potuto essere un po’ più cinici nel primo tempo e sono tre punti meritati. Ho avuto un’occasione nel primo tempo ma devi andare avanti. Devi mantenere la lucidità”.

Anche il capo della villa Unai Emery era un uomo felice. “Abbiamo giocato molto bene, abbiamo avuto alcune occasioni chiare e in realtà ne abbiamo subita solo una”, ha detto.

“Non abbiamo avuto lo stesso controllo nel secondo tempo, ma la porta inviolata era importante ed era importante porre fine a questa serie di sconfitte in trasferta”.