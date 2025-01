Aston Villa Eye Masters The Last in “Battle of Britain” do Celtic

O Aston Villa tem a última chance de selar qualificações automáticas para a Liga dos Campeões nos últimos 16 anos, quando enfrentam o Celtic em um confronto “Batalha da Grã -Bretanha” na quarta -feira. Mudando para a última rodada de dispositivos de fase da liga, o site da Unai Emery ocupa o nono lugar na classificação, com oito melhor transição garantida diretamente para os últimos 16. clubes para progresso. Villa, que está um ponto atrás do oitavo lugar, Bayer Leverkusen, quase certamente terá que derrotar os líderes celtas escoceses do Premseth em Villa Park para evitar o play-off.

Eles quase poderiam terminar o último 16º lugar, derrotando Mônaco na semana passada, mas, em vez disso, ficaram surpresos com a derrota de 1-0 contra a página da Ligue 1.

O zagueiro Villa Tyrone Mings está convencido de que seu lado pode lidar com uma variedade de uma partida tão crítica.

“Isso não é pressão, é algo com o qual estamos lidando toda vez que vamos ao campo de futebol, não é diferente. Nós gostamos “, disse Mings.

“Este é obviamente um jogo muito grande na próxima semana, mas todos estão à sua maneira”.

Mings deixou o arremesso em lágrimas depois que sofreu uma lesão no joelho no primeiro tempo durante um empate no domingo por 1 a 1 contra o West Ham, temendo que o influente zagueiro central perdesse a partida do Celtic.

“Ela aprendeu nossa lição”

O Celtic certamente terminará nos playoffs depois de derrotar os meninos por 1 a 0 em Glasgow na semana passada.

Mas o lado de 18 anos de Brendan Rodgers não facilitará a vila porque está procurando a mais alta qualidade na mesa e potencialmente garantirá o oponente dos play-off menos poderoso.

Celtic também está certo em provar a si mesmo depois de ter sido jogado por 7-1 em Borussia Dortmund nas fases mais desanimadoras.

Um resultado positivo contra a Villa acalmaria aqueles que sugeriram seu progresso no play-off foram parcialmente causados ​​por uma lista positiva de dispositivos.

“Acho que aprendemos nossa lição em Dortmund e nos afastamos muito bem.

“Com exceção de um jogo, éramos sólidos, éramos muito bons. Tivemos várias performances muito maduras.

“Isso é um sinal da equipe, nunca nos levamos embora, permanecemos humildes e ainda estamos aprendendo”.

O Celtic, invicto em cinco partidas europeias, viajará bem para o sul, descansando bem depois que a partida de sábado contra Dundee foi adiada devido a danos ao estádio do clube causados ​​por Storm Eowen.

Mas Rodgers está exausto com a falta de Daizen Maeda japonês, que está suspenso, e Kyogo Furuhashi, que se mudou para Rennes na segunda -feira.

A partida de Kyogo ficou relaxada pelo ala que retornou de Rennes, mas ele não tem o direito de jogar na quarta -feira.

Enquanto isso, a polícia de West Midlands espera que a tampa tenha problemas em potencial com a multidão no mais recente confronto instável entre clubes ingleses e escoceses.

O diploma em Villa Park acontece seis dias depois de vencer o 2: 1 Manchester United sobre o Rangers na Liga Europeia, foi destruído por cenas violentas.

Houve 39 prisões porque os fãs do Rangers se infiltraram nas seções do estádio reservadas para os fãs do United, com distúrbios também relatados no centro da cidade.

