“Aston Villa pronto para o confronto crucial com Mônaco”, diz Unai Emery

O técnico do Aston Villa, Unai Emery, disse que sua equipe está “muito motivada” para garantir a qualificação direta para as oitavas de final da Liga dos Campeões, antes da partida crucial de terça-feira contra o Mônaco. Os antigos campeões europeus participam na competição pela primeira vez em 42 anos e estão bem posicionados para terminar entre os oito primeiros, tendo terminado em quinto lugar com 13 pontos a dois jogos do fim. O Villa enfrentará uma equipe do Mônaco que também tem ambições de evitar uma nova fase de play-off nas oitavas de final, com o clube do principado somando 10 pontos, apesar das derrotas consecutivas na Liga dos Campeões.

“Acho que estamos muito motivados para jogar na Liga dos Campeões porque o clube não participa dela há muito tempo”, disse Emery aos repórteres nesta segunda-feira.

“Queremos competir, competir, tentar ser o herói desta competição. Temos uma grande chance de vir aqui para jogar o sétimo dia com 13 pontos.

“Acho que precisamos de mais três ou quatro pontos para estar entre os oito primeiros. Nosso objetivo é estar entre os oito primeiros e amanhã será crucial.”

Villa começou 2025 em excelente forma, com três vitórias consecutivas em todas as competições, seguidas de empate com o Arsenal pela Premier League, no sábado.

O ex-meio-campista do Mônaco Youri Tielemans iniciou esta luta no Emirates Stadium com o primeiro gol de Villa.

O internacional belga foi titular em todos os jogos da Premier League e da Liga dos Campeões nesta temporada, depois de se habituar à vida no Villa Park na época passada.

“Ele está sempre pronto para jogar, sempre focado em cada partida e 100% competitivo em sua mente para melhorar e ajudar o time a seguir nossa mensagem”, disse Emery sobre Tielemans.

O Mônaco começou a campanha forte, mas vacilou nas últimas semanas.

A única vitória em oito jogos foi contra o time amador do Saint-Jean, na Copa da França, no mês passado.

“Temos que mostrar que somos a mesma equipa de há dois ou três meses”, disse o avançado do Mónaco, Breel Embolo.

“O jogo de amanhã pela Liga dos Campeões é mais uma oportunidade para mostrarmos as nossas habilidades.”

