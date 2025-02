Aston Villa vs Ipswich Town Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Os vilões procurando um triplo contra os tratores.

O Aston Villa está pronto para enfrentar Ipswich Town no 25º dia da edição da Premier League 2024-25. Os vilões estão no oitavo lugar se a tabela de pontos da Premier League for considerada. Eles conseguiram garantir 10 vitórias em 24 jogos da liga até agora.

Os tratores encontrados na zona de descida. Eles só conseguiram vencer três vezes no mesmo número de partidas.

Os Villans estarão em casa, mas não terão muita confiança, pois enfrentaram uma derrota impressionante contra os lobos em seu acessório da liga anterior. O Aston Villa não foi vitorioso em nenhum dos seus últimos três jogos da liga. Este jogo não será uma saída fácil para os vilões, pois eles também estão sob alguma pressão.

Ipswich Town terá pouca confiança, já que enfrentaram a derrota em seu último choque da Premier League contra o Southampton. Mas os tratores venceram seu acessório da FA Cup contra a cidade de Coventry. Os tratores devem estar prontos para uma disputa difícil contra os Villans. Ambas as partes estão procurando uma vitória aqui.

Começo:

Localização: Birmingham, Inglaterra

Estádio: Villa Park

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 20:30

Árbitro: Robert Jones

VAR: em uso

Forma:

Aston Villa: LDWLW

Ipswich Town: llllw

Jogadores para olhar

Ollie Watkins (Aston Villa)

Ollie Watkins perdeu o jogo anterior para os Villans devido a alguns problemas musculares. No entanto, ele voltará para o confronto contra a cidade de Ipswich. Será uma grande ameaça para os tratores, já que Watkins pode encontrar espaços entre a defesa do oponente.

É bom marcar gols e marcar 10 gols. O atacante também apresentou seis assistências em 24 jogos da liga pelo Aston Villa nesta temporada.

Ollie Watkins: “É um momento muito orgulhoso para mim, mas não vou parar por aqui, vou chegar a 100 e vou me mudar de lá”. 😤 – Aston Villa (@AVFCoFicial) 10 de fevereiro de 2024

Liam deap (cidade de Ipswich)

O jovem atacante inglês é decente, mas a cidade de Ipswich está lutando nesse momento. Com a ajuda dos outros membros da equipe, Liam Delap pode entrar na área de penalidade e marcar um gol ou dois. Os vilões terão que monitorar seus movimentos, o que pode ser um grande desafio para a equipe local.

Coincidência

Os tratores perderam 10 de seus 12 jogos da liga de visitantes contra os Villans.

A Ipswich Town perdeu cada um dos seus últimos quatro jogos da Premier League, torna sua corrida mais longa da temporada.

O Aston Villa perdeu apenas um dos seus últimos 20 jogos EPL contra a oposição na zona de descida.

Aston Villa vs Ipswich Town: Dicas de apostas e probabilidades

Aston Villa para vencer @10/33 Quinnbet

Objetivos maiores que 2,5 @8/13 Bet365

Ollie Watkins marcará @7/2 Betfair

Lesões e notícias do equipamento

Pau Torres, Tyrone Mings e quatro outros jogadores ficarão fora de ação para o Aston Villa devido a seus ferimentos.

A cidade de Ipswich ficará sem os serviços de Christian Walton, Conor Chaplin, Wes Burns, Chiedozie Ogbene e Sammie Szmodics enquanto estão feridos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 46

Aston Villa venceu: 21

Ipswich Town venceu: 13

Desenhos: 12

Alinhamentos previstos

Aston Villa previu o alinhamento (4-2-3-1)

Martínez (GK); García, Kissa, Kamara, Digne; McGinn, Tielemans; Asensio, Rogers, Rashford; Watkins

Formulário da cidade de Ipswich previsto (4-2-3-1)

Walton (GK); Tuanzebe, O’Shea, Greaves, Davis; Morsy, Phillips; Burns, Hutchinson, filogênico; Delaboque

Previsão de coincidências

Aston Villa poderia acabar vencendo seu jogo da liga contra Ipswich Town.

Previsão: Aston Villa 2-1 Ipswich Town

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.