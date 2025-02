Aston Villa vs Liverpool Previsão, alinhamentos, conselhos de apostas e probabilidades

Houve um total de 33 gols nos últimos sete confrontos da Premier League entre os Reds e os vilões.

O Aston Villa está pronto para receber o Liverpool no primeiro dia 26 da temporada 2024-25 da Premier League. Os Villans estão no nono lugar na classificação da liga, já que venceram 10 jogos em 25 jogos até agora. Os Reds estão no topo, porque conseguiram embolsar 18 vitórias no mesmo número de jogos.

Aston Villa teve um empate em sua última partida da Premier League contra a cidade de Ipswich. Embora tenham adicionado alguns jogadores ao seu time, eles não conseguiram marcar gols. Os vilões caíram alguns pontos. Se eles tivessem vencido o jogo, poderiam ter vencido o jogo anterior, poderiam ter levado alguns pontos.

Liverpool garantiu uma vitória em seu jogo anterior da liga que os manterá seguro em sua partida contra o Aston Villa. Os Reds derrotaram os lobos que os ajudaram a ganhar três pontos. Os homens de Arne Slot estão bem e procurarão garantir mais três pontos contra os Villans. Mas não será uma questão fácil para o Liverpool.

Começo:

Localização: Birmingham, Inglaterra

Estádio: Villa Park

Data: quinta -feira, 20 de fevereiro

Horário de início: 01:00 IST; Quarta -feira, 19 de fevereiro; 19:30 GMT/ 14:30 ET/ 11:30 PT

Árbitro: Comece Attwell

VAR: em uso

Forma:

Aston Villa: Dwlwd

Liverpool: WWLDW

Jogadores para olhar

Marcus Rashford (Aston Villa)

Embora ele tenha começado no banco no último jogo, ele foi trazido e jogado por cerca de 40 minutos e certamente deixou um impacto no campo. Marcus Rashford deu um chute livre brilhante, mas acertou a carpintaria e Ollie Watkins acertou o rebote de um gol para um gol que nível da pontuação do Aston Villa. Rashford desempenhará um papel fundamental para os Villans e procurará criar um trabalho de vínculos com Ollie Watkins.

Mohamed Salah (Liverpool)

O maior goleador da Premier League para a temporada atual estará em ação mais uma vez. Liderando o ataque do lado direito, Mohamed Salah abre espaços para seus colegas de equipe marcarem gols. Arne Slot garantirá que Salah comece para Liverpool em seu próximo confronto da liga contra os Villans. O fim da equipe de futebol nacional do Egito certamente lhe dará adversários difíceis enquanto estava no campo.

Coincidência

O Aston Villa venceu apenas um de seus últimos 14 jogos da Premier League contra o Liverpool.

O Liverpool de Arne Slot ainda é o único time que ainda perdeu fora de casa na liga nesta temporada em 13 jogos.

Os Villans perderam seis dos últimos sete jogos da liga contra as laterais que começam o dia no topo da tabela.

Aston Villa vs Liverpool: Dicas de apostas e probabilidades

Coincide para terminar em um empate @10/Bet365

Objetivos maiores que 3,5 @11/8 ACO MGM

Mohamed Salah para escrever @9/2 Bet365

Lesões e notícias do equipamento

Os anfitriões Aston Villa ficarão sem os serviços de Pau Torres, Matty Cash, Ross Barkley, Ezri Konsa e Kortney Hause enquanto estão feridos.

Joe Gómez e Tyler Morton não estarão em ação para os Reds devido a seus ferimentos.

Cabeçalho

Total de correspondências: 182

Aston Villa venceu: 52

Liverpool venceu: 92

Desenhos: 38

Alinhamentos previstos

Aston Villa previu o alinhamento (4-2-3-1)

Martínez (GK); García, Disassi, Kamara, digno; McGinn, Teleman; Rogers, Rashford; Watkins

O alinhamento do Liverpool prevendo (4-2-3-1)

Alisson (GK); Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Díaz; JOT

Previsão de coincidências

O concurso Aston Villa vs Liverpool Premier League pode terminar em um empate com os dois lados que provavelmente garantem um ponto.

Previsão: Aston Villa 2-2 Liverpool

Detalhes da transmissão

Índia: Star Sports Network, Disney+ HOTESTAR

Reino Unido: Esportes de céu, TNT Sports

EUA: NBC Sports

Nigéria: Supersport, televisão esportiva

