Astros GM – Re -Signing Door di Alex Bregman

Houston-Dvéra per registrare l’agente libero Alex Bregman è “rotto” aperto ad Astros, ma mantenere il terzo basso con la squadra potrebbe essere ancora un tiro a lungo, ha detto il CEO Dan Brown sabato.

Brown ha parlato al Fan Fest Team e ha parlato a lungo della possibilità di ripubblicare Bregman, che ha trascorso la sua carriera di nove anni con Astros.

“È interessante notare che quando abbiamo fatto alcuni negozi e alcune mosse in questa offseason, non ci siamo mai resi conto che Bregman sarebbe ancora sul mercato al momento”, ha detto Brown. “Abbiamo avuto una conversazione e potrei lasciarla lì, ma abbiamo avuto alcune interviste.”

Ha aggiunto che queste conversazioni erano positive prima di chiedergli se ciò significa che la porta per firmare Bregman era ancora aperta.

“Direi che è rotto, giusto”, ha detto Brown. “Il fatto che sia ancora disponibile è solo interessante come, amico, il ragazzo è un bravo giocatore, ha fatto così tante cose straordinarie. E così ti atteneremo alla porta screpolata e vedremo cosa conducono le nostre conversazioni.

Se Houston riporta Bregman, creerebbe una situazione sovraffollata in Infield. Hanno scambiato il outfielder Kyle Tucker i Chicago Cubs per l’infielder Isaac Paredes prima di firmare il base di base di libero arbitrio Christian Walker in questa offseason.

“Il nostro gruppo è piuttosto un set”, ha detto Brown. “Abbiamo fatto diversi movimenti e alcuni negozi e rafforzato i nostri primi cinque nella nostra linea, quindi è un tiro a lungo agenti. “

Il giorno in cui Walker fu introdotto a Houston, Brown disse che Walker sarebbe stata la prima squadra di bassi della squadra e che Paredes avrebbe giocato terzo. Ma Brown ha detto sabato che Bregman avrebbe suonato la terza base se dovesse firmare di nuovo.

“Mi piace guardare Bregman suonare la terza base, quindi non riesco a immaginare Bregman o che (manager Joe Espad) metta Bregman in qualsiasi altra posizione rispetto alla terza base”, ha detto Brown. “Questa è la sua casa. Quando suona la terza base, si veste nelle cliniche ed è strana come chiunque, guanti d’oro, quindi non riesco a immaginare come gioca altrove.

Bregman è un All-Star a doppia stella, che ha vinto i guanti d’oro la scorsa stagione e il Silver Slugger Award nel 2019, quando è arrivato secondo nel voto dell’MVP della American League.

Espada ha detto di aver tenuto in contatto con Bregman, 30 anni, durante l’offseason e che mentre cercava di dargli spazio, vuole assicurarsi che capisca che vuole che rimanesse a Houston per sempre.

“Gli dico tutto il tempo … è a casa”, ha detto Espada. “Capisco questo processo. Ti siedi con la tua famiglia, cercando di fare ciò che è per te, la tua famiglia e i tuoi figli il meglio. Ma questo è a casa e questa è la sua famiglia.”

Mentre Bregman rimarrebbe sulla terza base di Houston, non è chiaro se il suo ritorno stia costringendo Jose Altěve a spostarsi dal secondo, una posizione che ha giocato per una carriera di 14 anni.

Altěve doveva stare con la squadra alla fine della scorsa stagione, ma Espada non avrebbe detto se gli stesse parlando della possibilità di cambiare le sue posizioni per renderlo più facile.

“Se ci arriviamo, lo intervistemo, ma la sua volontà di fare tutto il necessario per vincere – è importante per noi”, ha detto Espada. “È la pietra fondamentale di questa squadra. È il nucleo di questa organizzazione. Lo capisce … ma se arriviamo a questo punto non vedo l’ora. “

Altve ha affermato che queste interviste non sono avvenute, ma che sarà aperto a ciò di cui la squadra ha bisogno.

“Alex, è uno dei migliori giocatori di tutta la lega, ma è sicuramente uno dei migliori giocatori della squadra, quindi vogliamo che rimanga”, ha detto Altěve. “Quindi devo fare qualsiasi cosa per restare, sono disposto a farlo.”

Alcuni credono che Altuve dovrebbe spostarsi sul campo se Bregman tornasse. Gli è stato chiesto di fare una transizione dopo aver mai giocato a campo a nessun livello della sua carriera.

“Niente sarà difficile per Alex”, disse con un sorriso.

Altve ha detto di aver subito una serie di emozioni negli ultimi mesi quando ha cercato di capire dove avrebbe firmato Bregman.

“Pensavo che sarebbe sicuramente tornato”, ha detto Altěve. “Poi ho pensato che non sarebbe tornato. Sono contento ora, ok, nel mezzo. “