Astros pubblica un messaggio importante su Billy Wagner

Houston Astros ha reso la stagione postale per un’ottava stagione consecutiva dopo aver completato un record di 88-73 e ha vinto l’American League West.

Sebbene Astros sia apparso ancora un altro playoff, la loro linea si è conclusa in sette esibizioni uguali della serie del campionato della lega americana quando hanno perso contro le Detroit Tigers nel round di jolly.

Astros ha avuto una stagione interessante mentre scambiavano il outfielder Kyle Tucker a Chicago Cubs e potrebbe potenzialmente perdere il terzo base Alex Bregman come agente libero.

Mentre le cose possono sembrare discutibili per l’attuale squadra di Astros, hanno ricevuto buone notizie quando un’organizzazione quando l’ex alleviazione Billy Wagner è stata votata la Hall of Fame del baseball.

Ora Astros darà a Wagner un altro notevole onore.

“Astros dimette il numero di Billy Wagner in questa stagione”, ha scritto Fox: MLB su X.

Astros attira il numero di Billy Wagner in questa stagione 👏 Billy Wagner fa parte della classe BBWAA Hall of Fame nel 2025 pic.twitter.com/wxs8zobzxn – Fox Sports: MLB (@MLBonFox) 4 febbraio 2025

Wagner, che indossava il n. 13 ad Astros, era uno dei tre giocatori che furono votati nella classe Hall of Fame nel 2025, tra cui Ichiro Suzuki e CC Sabathia.

Dopo essere stato in votazione dei media per nove anni e non aver ottenuto i voti richiesti, Wagner ha raggiunto il 75 percento necessario nel suo ultimo anno con ammissibilità.

Wagner si è esibito in 853 partite nella sua carriera MLB e ha tenuto un ERA 2.31 con 422 risparmi e 1.196 scioperi in 903,0 giri.

Ha giocato i primi nove anni della sua carriera per Houston e si è esibito in 464 partite con 225 risparmi e 694 scioperi in 504,1 giri.

