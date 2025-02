Astros, Red Sox & Cubs em Alex Bregman + Ex-estrela Eric Hosmer Entrevista | Barball Bar-B-Bast

O treinamento de primavera começa nesta semana para os clubes da MLB, e muitos jogadores já relatam seus sites de clubes para se preparar para a maratona que começa no próximo mês. No entanto, para a terceira base do agente livre Alex Bregman, ele ainda não sabe onde ou quando informará o acampamento.

Jake Mintz e Jordan Shusterman discutem sobre Bregman ainda esperando por Scott Boras Red Sox, filhotes de Chicago e Detroit Tigers. Eles também falam sobre por que essa é a possível conseqüência de jogar o jogo de espera e que tipo de contrato pode esperar neste momento.

Também neste episódio do Barball Bar-B-Bast, Os meninos se juntam ao ex-All-Star e pelo primeiro ouro de ouro, ele tomou nove rotas de corrida. Jake e Jordan então conversam sobre alguns dos outros movimentos do beisebol antes de discutir como uma carreira de beisebol poderia ter sido para Patrick Mahomes.

(1:29) – É a temporada de beisebol?

(7:46) – The Starter: Onde Alex Bregman assinará?

(22:27) – Eric Hosmer se junta ao programa

(35:08) – Hosmer sobre como o golpe mudou

(44:51) – Onde não Hosmer Homer?

(53:26) – Em torno da liga: pais, os Dodgers fazem movimentos

(59:35) – Tarefa de churrasco: como é uma corrida de beisebol de Patrick Mahomes?

