Athletic Bilbao vs Espanyol A partida parou mais cedo após o canto racista

O atlético Bilbao perdeu a chance de fechar a lacuna entre os dois primeiros da La Liga, quando no domingo eles pararam 1: 1 na luta de Espanyol em uma partida que foi temporariamente detida por causa do canto racista. Aos 16 minutos, o juiz Cuadra Fernandez foi forçado a ativar o protocolo anti -racista para insultos para o atacante Bilbao Maroan Sannadi e relatado por seu companheiro de equipe Inaki Williams. A partida foi interrompida por três minutos e uma mensagem foi dada ao sistema público para os fãs pararem de gritar maldições.

O árbitro alertou que na próxima vez que a partida foi interrompida.

“Esse tipo de coisa não deve acontecer. Não foi a primeira vez que aconteceu aqui. O juiz funcionou muito bem. Devemos punir os culpados “, disse Williams.

Quando o jogo foi lançado, Roberto Fernandez colocou Espanyol aos 62 minutos, mas Oihan Saura, que atirou em um hat-trick na vitória sobre Girona no fim de semana passado, nivelado 15 minutos depois.

Não foi um resultado satisfatório para os dois lados.

No sábado, Bilbao viu que os líderes do Real Madrid e do Atlético de Madrid com o segundo lugar estavam se apegando.

Seu próprio empate significa que há quarto, três pontos atrás de Barcelona, ​​que recebeu Rayo Vallecano na segunda -feira e seis atrás do Real.

Espanyol levantará dois pontos abandonados, mas ainda deixará a zona de rebaixamento. Agora eles têm 15 pontos em 24 pontos, apenas um antes da 18ª posição, a primeira equipe em rebaixamento.

