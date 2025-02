Atleti nel Super Bowl 2025 spot pubblicitari: Beckham, Mahomes, altro

Star Power è inevitabile durante il Super Bowl LIX tra Kansas City e Philadelphia Eagles, comprese le pause commerciali.

Gli annunci del Super Bowl sono una tradizione indimenticabile del gioco. Quest’anno, tuttavia, ha un prezzo pesante. Secondo ulteriori rapporti, almeno 10 annunci di trasmissione sono stati venduti per $ 8 milioni a novembre durante il gioco esaurito a novembre che è esaurito dalla pubblicità.

Gli atleti con un grande nome saranno distratti negli spot pubblicitari. Il capo allenatore di Lui Andy Reid partecipa a diverse esibizioni, mentre Peyton ed Eli Manning partecipano al “Kick of Destiny” di Fanduel.

Ecco una vista di annunci straordinari durante il Super Bowl LIX, che include atleti.

Peyton Rocks Fanny Pack on Bud Light Party

Peyton non è estraneo alla pubblicità dei negoziati e svolge un ruolo vicino in Bud Light con il musicista e il comico Shane Gillis post Malone.

Il vicino chiede a Malone e Gillis di aiutarli con il lato cieco. Entrambi arrivano con diversi gemme e iniziano a invitare le persone consegnando bevande attraverso i flomalisti delle foglie. I vicini iniziano ad arrivare a volumi, uno dei quali è Manning, che oscilla con un bottone, Jorts e Fanny.

Harden e Reid perdono i loro baffi

Ospitare la festa di orologi del Super Bowl sta facendo pressione, soprattutto se si ottiene gli spuntini.

Questo segnale non è solo quello di innescare le lattine di Pringles di tutto il mondo, chiama i baffi dell’attore Nick Offerman, capo allenatore del capo Andy Reid e Clippers All-Star James Harden, il tutto in onore dell’iconica mascotte del marchio.

Beckham (tipo) incontra il suo gemello

Nella pubblicità, i genitori della leggenda del calcio David Beckham rivelano che aveva gemelli che non gli aveva mai detto “un altro David”, che era rimasto in America.

Beckham si reca negli Stati Uniti e bussa alla porta per incontrare i suoi gemelli, l’attore Matt Damon. Entrambi condividono un drink perché Damon spinge in modo impressionante il calcio e chiede a Beckham come è famoso.

“Mio fratello è un famoso calciatore? Quanto sei famoso? Matt Damon famoso?

“Forse, Ben Affleck, famoso”, dice Beckham, ha costretto Damon a rispondere, “è un peccato”.

I capi sono frequentati dal focus group Doritos

L’assunzione di questo annuncio è semplice. Doritos ha chiesto ai suoi fan di creare una pubblicità del Super Bowl, quindi combinano l’attenzione degli “esperti del Super Bowl” per vedere cosa gli piace di più.

È un gruppo pieno di volti familiari: il quarterback dei Chiefs Patrick Mahomes, la fine difensiva di Chris Jones, l’ampio Xavier degno e offensivo Linman Creed Creed Humphrey e il capo mascotte KC Wolf. Quattro sgranocchia su Doritos e concorda sul fatto che tutte le pubblicità sono “molto di cattivo gusto”.

Mahomes, che era nelle pubblicità delle fattorie statali, spiega che pensava che recitare fosse grande.

“Come attore, come hai detto, mi sento come se fossi un ottimo valutatore di talenti”, dice Mahomes prima che Jones aggiunga, “Vorrei che Patrick fosse in uno. È un po ‘strano vedere la pubblicità senza Patrick, giusto? “

Ionescu, Moss funge da duo piccante

Gli attori Willem Dafoe e Catherine O’Hara giocano come un duo inarrestabile Pickleball. Con Michelob Ultras sulla linea sconfiggerà le squadre di cui una con la star di New York Liberty Sabrina Ionescu e per la Hall of Famer di calcio Randy Moss.

“Sai che siamo un atleta professionista, giusto?” Moss dice prima che O’Hara colpisca il rovescio attorno ai due e risponde: “Quale sport?”

È incluso anche una medaglia d’oro a triplo tiro Ryan Crouser e dopo la perdita di pickleball schiacciata.

Reid foglie dalle mani di modellazione

Il capo allenatore gioca a Skechers nella pubblicità, dove condivide i dettagli sulla sua carriera di modella. Tuttavia, condivide rapidamente una nuova scarpa che non richiede l’uso delle sue mani.

I ritorni di FanDuel “Kick of Destiny”

Dopo due anni consecutivi Rob Gronkowski, che ha partecipato a “Kick of Destiny”, star commerciali ora Eli e Peyton Manning. Questi due avranno il compito di scavare un field goal in diretta durante il Super Bowl LIX con una storia.

Quando Eli rivela Peyton di partecipare a un calcio, il flashback di un fratello minore, che pratica un calcio, ha spiegato che ha spiegato che ha sempre sognato. La scena del ritorno include Peyton, che ha detto: “Non sarai mai un calciatore, Eli. Devi solo essere un quarterback come me e mio padre.

Eli risponde di essere nato come kicker. Non appena i flashback finiscono, entrambi si affacciano sul viso quando Peyton dice che farà per la prima volta “Kick of Destiny”.