Atleti Unlimited Softball League detiene il loro primo suggerimento di gioco

Nuovi atleti Unlimited Softball League (Ausl) ha la sua proposta di inaugurazione del giocatore il 29 gennaio (20:00 ET, ESPN3 e YouTube). La lega presenterà quattro squadre che giocano la stagione a 24 partite in formato tradizionale e sarà anche per l’attuale stagione di AU per il campionato di softball, che è stato lanciato nel 2020 ed è 30 partite per cinque settimane a luglio e agosto.

Guarda cosa devi sapere sulla nuova lega, quindi torna il 29 gennaio per scoprire chi suggerisce ogni squadra e aggiunge al tuo primo elenco AUSL.

Cos’è AUSL?

Editori birichini

1 correlato

Nuovi atleti Unlimited Softball League nel 2025 rilascerà l’attuale AU del campionato per il softball, che sarà ribattezzato AUSL All-Star Cup e seguirà la fine della stagione AUSL. L’AUSL All-Star Cup continuerà a utilizzare il modello di punteggio AU per incoronare un singolo campione.

La stagione AUSL inizierà a giugno e presenterà quattro squadre (banditi, fiammati, artigli e volt). La lega andrà in tournée fino a 6-8 città nella prima stagione e poi si sposterà in formato urbano nel 2026. ESPN trasmetterà almeno 18 giochi esclusivamente nel 2025 (ESPN, ESPN2 ed ESPN).

Come devono essere sviluppati i giocatori in squadre?

Il primo concetto di giocatore AUSL sarà il 29 gennaio a Nashville, Tenn. (20:00 ET, ESPN3 e Pagina ausl youtube). Ogni squadra progetterà 12 giocatori per Fondo di oltre 80 giocatori disponibili. L’ex star Ucla Maya Brady (nipote Tom Brady) è uno degli ultimi giocatori a firmare il campionato. I quattro posti rimanenti saranno occupati da agenti liberi e giocatori universitari in arrivo che completano la loro capacità.

Il Bantiti ha vinto la lotteria per scegliere il numero 1 complessivo, seguito da fiammati, artigli e volt. Dopo il primo turno, la prima selezione di ogni round ruota tra quattro squadre:

1. Bike: banditi, fiammati, artigli, volt

2. Bike: fiammata, artigli, volt, banditi

Round 3: Talons, Volt, Bandits, Blaze

Round 4: Volt, Bandits, Blaze, Talon

Il design dell’ordine è impostato sulla proposta di inaugurazione AUSL 🥎 📅 29. Gennaio

⏰ 20:00 ET/19: 00 CT

📺 AUSL YouTube o ESPN applicazioni 👉 pic.twitter.com/eptwm16zap – ausl (@theausloficial) 23 gennaio 2025

Chi progetterà per ogni squadra?

Quattro squadre – banditi, fiammati, artigli e volt – funzioneranno mercoledì sera. Quattro squadre saranno guidate da GMS con una carriera di softball estesa e tempestosa.

Ecco gli allenatori per la prima stagione:

Oltre agli allenatori e ai direttori generali, l’ex direttore esecutivo della MLB Kim Ng è leader. Le leggende del softball Jennie Finch, Jessica Mendoza e Natasha Watley sono consulenti AUSL.

Giocatori disponibili per l’elaborazione

Brocca

Alan Vawter – Carolina del Sud

Ashia Tail – Florida

Allie Light – SDSU

Brooke Yanez – Ucla

Carley Hoover – LSU

CHENISE PARTICLE – Arkansas

Estelle Czech – Texas

Georgina Corrick – USF

Hope Trautwein – Oklahoma

Keiia Rackettats – Oklaaoma

Lexi Kilfoyl – Stand Oklahoma

Mariah Mazon – Oregon State

Megan Faraone – Ucla

Montana Fouts – Alabama

Odicci Alexander – JMU

Payton Gottshall – Tennessee

Rachel Garcia – UCLA

Sarah Willis – UCF

Taran Alive – Washington

Taylor McQuillin – Arizona

Catcher

Dejah Mulipola – Arizona

Jordan Roberts – Florida

Jordyn Rudd-Lee-Northwestern

Julia Cottrill – Texas A&M

Kelly Torres – Duke

Mia Davidson – State Mississippi

Ryan Henry – Villanova

Sharlize Palacios – UCLA

Taylor Edwards – Nebraska

Infielder medio

Ali Aguilar – Washington

Anissa per anni – Utah

Aubrey Leach – Tennessee

Billie Andrews – Nebraska

Erin Coffel – Kentucky

Hannah Flippen – Utah

Josie Muffley – Florida State

Sierra Romero – Michigan

Sis Bates – Washington

Skylar Wallace – Florida

Sydney McKinney – State Wichita

Sydney Romero – Oklahoma

Tiare Jennings – Oklahoma

Infielente d’angolo

Andrea Filler – Northwestern

Ashley Penge – Alabama

Baylee Klingler – Washington

Daisy Munoz – Cal State Fullerton

Groes Wisz – UCLA

Jessi Warren – Florida State

Kelsey Stewart-Hunter-Florida

Lillian Piper – Ohio State

Nadia Taylor – Texas

Tori Vidas – Texas A&M

Outfielder

Aliyah Andrews – LSU

Amanda Lorenz – Florida

Bella Dayton – Texas

Bubba Nickles – UCLA

Caroline Jacobsen – Clemson

Ciara Briggs – LSU

Ciara Bryan – Louisiana Lafayette

Erika Piancastelli – McNees

JADELYN ALLCHIN – UCLA

Jenna Kean – Louisiana Lafayette

Kalei Harding – Florida State

Madison Huskey – Washington

Megan Wiggins – Georgia

McKenzie Clark – Clemson

Morgan DeBord – Minnesota

Morgan Zerkle – Marshall

Victoria Hayward – Washington

Attrezzo