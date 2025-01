Atlético – Leverkusen 2-1 (21 gennaio 2025) Analisi della partita

Martedì l’Atlético Madrid ha recuperato una vittoria per 2-1 sul Bayer Leverkusen in Champions League quando Julian Alvarez ha annullato il gol di apertura di Pier Hincapie nel secondo tempo in una partita ricca di azione che si è conclusa con entrambe le squadre in 10 uomini.

L’Atlético ha giocato con un uomo a terra per più di un’ora dopo che il centrocampista Pablo Barrios ha ricevuto un cartellino rosso diretto al 24′ per un intervento spericolato su Jeremie Frimpong da dietro.

Dopo che il portiere di casa Jan Oblak ha effettuato una serie di parate per respingere il Leverkusen, i tedeschi sono riusciti a sbloccare la situazione con un colpo di testa di Hincapie nei tempi supplementari prima dell’intervallo.

L’Atlético rimonta meglio dopo l’intervallo, trovando il pareggio al 52′ grazie al rapido contropiede di Alvarez e prendendo il controllo dell’azione.

Dopo che Hincapie ha ricevuto una seconda ammonizione per un fallo da dietro su Giuliano Simeone al 76′, l’Atlético ha aumentato la pressione finché Alvarez non è stato inserito dal sostituto Angel Correa, ha aggirato il portiere e ha infilato la palla a porta vuota al 90′. .

La vittoria ha portato la squadra di Diego Simeone al terzo posto in classifica con 15 punti, tre dietro il Barcellona, ​​secondo in classifica, e sei dietro la capolista Liverpool. Il Leverkusen è sesto con 13.