Atlético-Real Madrid: Simeone prende in giro il ‘ricordo’ di Ancelotti

L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha continuato a litigare con il suo omologo del Real Madrid Carlo Ancelotti.

Simeone ha indicato Le decisioni arbitrali sono state “100 anni” dal Real Madrid quando gli è stato chiesto della vittoria casalinga per 5-2 della Copa del Rey sul Celta Vigo la scorsa settimana, con la squadra ospite che non ha concesso un rigore in appello.

Ancelotti ha risposto a Simeone nel fine settimana affermando che “ci sono delle ‘spine’ che potrebbero far male”, mentre il centrocampista del Real Madrid Dani Ceballos ha aggiunto che l’allenatore dell’Atlético “non ha superato le due finali (2013, Champions League 2016) perse contro il Real Madrid”.

Lunedì Simeone ha risposto che Ancelotti e Ceballos vedevano il Real in modo diverso quando erano al Bayern Monaco e al Real Betis.

“Non commento mai i commenti dei miei colleghi” disse Simeone in una conferenza stampa. “Vado semplicemente a memoria. È normale, sono nella squadra in cui sono. Stanno facendo molto bene. Sono una grande squadra. Ma quando erano in un’altra squadra, pensavano ad un’altra cosa. “

Simeone ha detto ad Ancelotti di ricordare i commenti che fece da allenatore del Bayern Monaco quando la squadra tedesca perse contro il Real Madrid nei quarti di finale di Champions League del 2017.

A quel tempo Ancelotti descrisse la perdita a Madrid come una “ingiustizia” e che “non era qualcosa di normale”.

Lunedì Simeone aveva detto: “Quando torni indietro nel tempo e vai alla partita (del Real Madrid) contro il Bayern Monaco, i commenti dell’allenatore (Ancelotti) erano in linea con quanto accaduto in campo.

“È chiaro che non si tratta di giocare in tribuna. E lo stesso vale per Ceballos. Sono gli stessi commenti quando era al Betis”.

Il Real Madrid ha superato l’Atlético in testa alla Liga dopo la vittoria per 4-1 di domenica contro il Las Palmas. Sabato l’Atlético ha perso 1-0 in casa del Leganés e ha visto terminare la serie di 15 vittorie consecutive in tutte le competizioni.