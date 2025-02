Os homens de Diego Simeone estão prontos para o confronto da Copa del Rey contra o Getafe.

O Atlético de Madrid está pronto para receber o Getafe na próxima partida das quartas de final da Copa del Rey 2024-25 em 5 de fevereiro. Os homens de Diego Simeone estarão prontos para selar um lugar nas semifinais da Copa del Rey, pois estão indo bem na boa liga. O Getafe, por outro lado, não está da melhor maneira.

Atleti se sentirá confortável e segura em casa, pois garantiu uma vitória fácil em sua última partida da liga sobre Maiorca. Diego Simeone também terá confiança com seu lado, pois eles estão em uma boa carreira. Continuando com esse formulário, o Atlético pode facilmente eliminar o Getafe e selar um lugar na próxima rodada da competição da Copa.

Getafe com suas performances abaixo da média está lutando na Laliga. Alguns dias atrás, eles deram uma luta difícil para se formar na forma de Barcelona na partida da liga. Na última partida, eles mantiveram Sevilha para um empate e procuram fazer o mesmo quando enfrentam o Atlético de Madrid abaixo.

Começo:

Quarta -feira, 5 de fevereiro, 02:00

Localização: Riad Air Metropolitano, Madri, Espanha

Forma:

Atlético de Madrid: LWDWW

Getafe: WWDWD

Jogadores para olhar

Julian Álvarez (Atlético de Madri)

O atacante argentino tem sido um ótimo complemento para a equipe desde sua empresa. Julian Álvarez marcou quatro gols em quatro jogos da Copa del Rey para Atleti nesta temporada e procurará aumentar sua conta aqui. O ano de 25 anos desempenhará um papel crucial no ataque do Atlético, já que ele pode ameaçar a defesa do oponente com suas habilidades de ataque.

Tig Yildirim (Getafe)

Tendo marcado alguns gols em três jogos da Copa del Rey para o Getafe. Os visitantes estarão interessados ​​em garantir uma vitória aqui, mas será um trabalho muito difícil. Brute Yildirim tem que encontrar algum espaço em defesa do Atlético de Madrid para que ele possa marcar um gol ou dois se eles tiverem a oportunidade de fazê -lo.

Coincidência

Esta será a 45ª vez que essas partes estarão entre si, incluindo todas as competições.

Getafe foi mantido em um empate sem gols em seu último jogo da liga.

O Atlético de Madrid vem com uma vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca em sua última partida.

Atlético de Madrid vs getafe: Conselhos de apostas e probabilidades

Atlético de Madrid para vencer @8/15 Coral

Objetivos inferiores a 2,5 @7/10 William Hill

Julian Álvarez para marcar @9/2 Paddy Power

Lesões e notícias do equipamento

Tanto o Atlético de Madrid quanto o Getafe estão prontos com todos os seus jogadores para o seu próximo confronto na Copa Del Rey.

Cabeçalho

Total de correspondências: 44

Atlético de Madrid venceu: 29

Getafe Won: 4

Desenhos: 11

Prever a linha

Alinhamento prevendo o Atlético de Madrid (4-4-2)

Oblak (GK): Lorent, El Norman, comprimento, Mandava; Simeone, bairros, coca -co, Gray; Sorloth, Álvarez

Alinhamento previsto previsto (4-4-2) de getafe (4-4-2)

Soria (GK); Iglesias, Duarte, Berrocal, Rico; Pérez, Djene, Arambarri, da Costa; Juanmi, Yildirim

Previsão de coincidências

O Atlético de Madrid provavelmente surgirá como os vencedores e selará seu lugar nas semifinais da Copa del Rey no Getafe.

Previsão: Atlético de Madrid 2-0 Getafe

Detalhes da transmissão

Índia: Fancode

Reino Unido: TNT Sports

Espanha – RTVE Play Application

Para mais atualizações, siga Khel agora em FacebookAssim, Twittere Instagram; Baixe o Khel agora Aplicação Android qualquer Aplicação de iOS e junte -se à nossa comunidade em Telegrama.