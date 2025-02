Os homens de Diego Simeone olham para o primeiro lugar da liga espanhola.

O Atlético de Madrid está pronto para receber o Celta Vigo no dia 24 da temporada Laliga 2024-25. Os homens de Diego Simeone estão em segundo lugar na tabela da liga espanhola e uma vitória aqui pode dar a eles acesso ao primeiro lugar. O Celta Vigo apresentou performances medíocres e está colocado em 12º lugar na tabela da liga.

O Atlético de Madrid foi realizado em um empate em 1 x 1 em seu jogo anterior da liga que era contra o Real Madrid. Os homens de Diego Simeone estavam na liderança depois de marcar um gol no primeiro tempo, mas no início do segundo tempo, os homens de Carlo Ancelotti combinaram. Eles deixaram pontos lá. Eles esperarão a derrota do Real Madrid no Otasana para que possam chegar ao topo com facilidade.

Embora seja um jogo de visitantes para o Celta Vigo, eles terão confiança. Eles vêm depois de derrotar o Real Betis em seu último jogo da liga. Foi uma batalha fechada, mas Celta Vigo marcou um gol importante no final para levar para casa a vitória para obter esses três pontos essenciais. Certamente eles terão uma disputa difícil contra o Atlético de Madrid.

Começo:

Localização: Madri, Espanha

Estádio: Riad Air Metropolitano Stadium

Data: sábado, 15 de fevereiro

Horário de início: 23:00 S / 17:30

Árbitro: Juan Martínez

VAR: em uso

Forma:

Atlético de Madrid: Dwwwd

Celt Vigo: lldlw

Jogadores para olhar

Julian Álvarez (Atlético de Madri)

O atacante argentino está tendo uma temporada decente. Julian Alvarez vem depois de marcar um gol no jogo anterior para Atleti. Ele marcou um total de sete gols em 23 jogos da Laliga para sua equipe. Embora ele não tenha marcado muitos gols, Álvarez ainda é uma ameaça aos oponentes do Atlético de Madrid.

Iago Aspas (Celta Vigo)

O espanhol de 37 anos é o maior goleador de Cela Vigo na liga espanhola nesta temporada. Iago Aspas marcou seis gols e apresentou três assistências em 16 jogos da liga até agora. Ele esteve dentro e fora da lista de lesões para o seu lado. Atualmente, está em forma e deve soltar um desempenho superior para liderar seu lado pela frente.

Coincidência

Os homens de Diego Simeone não perderam nenhum dos seus últimos 12 confrontos com Celta Vigo em Laliga.

O Atlético de Madrid manteve uma folha limpa em cada um dos seus últimos quatro jogos da Laliga contra o Celta Vigo.

OS Celestes não venceu nenhum dos seus últimos 12 jogos fora de casa contra os homens de Diego Simeone na liga.

Atlético de Madrid vs Celta Vigo: Conselhos de apostas e probabilidades

Atlético de Madrid para ganhar @4/9 Ladbrokes

Objetivos maiores que 3,5 a 12/5 unibet

Julian Álvarez para escrever @4/1 Skybet

Lesões e notícias do equipamento

A disponibilidade de César Azpilicueta será duvidosa para o próximo conflito da Liga Atlética Madrid, pois enfrenta algum desconforto físico.

Franco Cervi e Hugo Álvarez estão feridos e ficarão fora de ação para Celta Vigo.

Cabeçalho

Total de correspondências: 51

Atlético de Madrid venceu: 29

Celta Vigo venceu: 11

Desenhos: 11

Alinhamentos previstos

Alinhamento prevendo o Atlético de Madrid (4-4-2)

Oblak (GK); Lorent, Givens, Reading, Galan; Simeone, de Paul, Barrios, Lino; Griezmann, Álvarez

Celta Vigo prevê o alinhamento (3-4-3)

Guaita (GK); Rodriguez, Dominguez, Alonso; Mingueza, Beltran, Sotelo, Swedberg; Gonzalez, Aspas, Losada

Previsão de coincidências

Atlético de Diego Simeone, Madri, poderia terminar como o melhor time em seu próximo jogo da liga contra o Celta Vigo.

PRedicultion: Atlético de Madrid 3-1 Celta Vigo

Detalhes da transmissão

Índia: GXR World

Reino Unido: Premier Sports e ITV

EUA: ESPN+

Nigéria: Supersport

