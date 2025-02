Atrás da votação do MVP da NFL: Tom Brady, ex -companheiro de equipe dos Patriots, ambos selecionam Ja’Mar Chase sobre Joe Burrow

Os resultados estão em e Josh Allen é o MVP da NFL 2024, superando Lamar Jackson em Uma das corridas de MVP mais próximas da história. Existem algumas matemáticas que não se matam quando se trata das manchetes finais, porque Lamar foi a primeira equipe do All-Pro e esse tem sido um sinal quase universal de que o MVP venceria. Até Allen ficou surpreso ao vencer.

Mas talvez ainda mais estranho do que isso e talvez ainda mais estranho do que Lamar recebendo um quarto lugar na votaçãoÉ a votação do mesmo 🐐, uma de Tom Brady, o futuro marechal de campo do Hall of Fame transformado em um locutor da Fox Convertido em controverso proprietário minoritário dos agressores.

A votação de Brady apresentou Lamar primeiro, Allen Second, Saquon Barkley em terceiro e depois teve um desvio estranho, com Brady listando Ja’mar Chase como o quarto jogador mais valioso do futebol. Não tenho problemas em dar votos de perseguição, porque foi incrível nesta temporada. Mas a quinta opção para Brady? Joe Burrow!

Você sabe, o cara jogando futebol para perseguir. Brady é um ex -marechal de campo da NFL e listou um receptor de mais de um marechal de campo no voto do MVP? Fazer faz sentido. Não pode.

Várias pessoas votaram em Chase, que, novamente, não tenho nenhum problema. Charles Robinson de Yahoo! A Sports, um repórter veterano da NFL, listou Chase em sua votação, colocando -o em quinto lugar, com o terceiro departamento. A NBC Sports Chris Simms também listou o Chase: Simms gosta de ir um pouco contra o grão com sua classificação QB/etc de rascunho/estação fora da temporada e não tenho nenhum problema quando isso acontece. (Anedotalmente, você geralmente está certo na maior parte do tempo em que se agita, eu notei). Simms também listou a Burrow em quarto lugar, à frente de Chase. Coisas perfeitamente sensíveis.

Os votos do MVP a jusante são um subproduto de um novo sistema de votação projetado para dar mais opções aos 50 eleitores da AP e evitar coisas como Tony Dungy saindo do menu E nomeie Bobby Wagner com seu único voto de MVP. Coisas estranhas podem acontecer, como roupas de cama ofensivas que obtêm votos e variam de ano para ano.

O que é realmente estranho no voto de Brady é que ele não foi a única pessoa que votou no Chase em quarto lugar em sua votação para MVP. De fato, no site da AP, seu voto está listado diretamente acima da única outra pessoa que votou em Chase Quarto, Tedy Bruschi, da ESPN, que acaba sendo um dos ex -companheiros de equipe de Brady com os Patriots.

Através de apnews.org



A votação de Bruschi é obviamente diferente da de Brady porque incluiu Mohamcs em quinto lugar na votação, em vez de Burrow. Portanto, provavelmente é apenas uma coincidência selvagem que ambos acreditavam que Chase era mais valioso do que o cara que jogou futebol.

Mas também é outra virada estranha no ano mais estranho da votação do MVP que vimos na NFL desde que Peyton Manning e Steve McNair saíram com as honras do Co-MVP em 2003.