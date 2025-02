Attaccante per la casa LaFC Giroud si precipitò fino a $ 500.000

LAFC Strker Olivier Giroud Ha perso circa $ 500.000 di gioielli quando la sua casa a Los Angeles è stata spezzata all’inizio di questo mese, ha detto la fonte ESPN.

Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha confermato martedì di aver risposto il 5 febbraio per segnalare una finestra in una casa a West La Calling, che ha detto la moglie di Giroud, Jennifer, ha annunciato una finestra della camera da letto rotta e la loro casa.

L’attaccante del LAFC e la sua famiglia non erano nella proprietà quando i ladri hanno rotto e rubato gioielli e altri oggetti, tra cui 10 orologi di lusso appartenenti ai vincitori della Coppa del Mondo 2018.

Il portavoce del LAFC Seth Burton ha rifiutato di commentare a nome di Giroud e un’organizzazione che ha confermato il rapporto sul furto.

L’ex star di 38 anni Chelsea e Arsenal è nell’ultima fase di preparazione con LAFC per la prossima stagione MLS e la sua squadra è diventata contro il Minnesota United sabato.

Martedì sera, Giroud per LAFC ha iniziato nella sua perdita di 2-1 contro il Colorado Rapids nella prima fase di 1.

Giroud non ha ricevuto in 14 giochi LAFC dalla sua transizione da AC Milan a MLS la scorsa estate.

È l’ultimo atleta ad alto taglio che è stato vittima di un simile incidente dopo che le loro case sono state spezzate negli ultimi mesi.

La Los Angeles non ha effettuato arresti associati al furto con scasso e continua a indagare sulla questione.

Giroud è noto soprattutto per le sue sei fertili stagioni in Arsenal nel 2012-2018, seguite da tre anni per pezzo a Chelsea e Milano. Durante la sua carriera da club ha segnato 285 gol in 716 partite e ha vinto molti trofei tre anni fa, incluso il trionfo della Champions League.

Era anche una star per la squadra nazionale francese, ha segnato un record di 57 gol e ha giocato Blues“I vincitori del campionato mondiale nel 2018.

In questa storia, sono state utilizzate informazioni di Associated Press.