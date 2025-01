Atualização da votação no Hall da Fama do Beisebol: Ichiro Suzuki, CC Sabathia rumo à posse, Billy Wagner logo atrás

Faltam apenas cinco dias para 21 de janeiro, dia em que o Hall da Fama do Beisebol anunciará os membros da Classe de 2025.

Graças ao Hall of Fame Ballot Tracker, criado por Ryan Thibodaux e fielmente mantido por Antonio Calamis e Adam Doré, Podemos ver o desempenho de todos os candidatos nas cédulas divulgadas publicamente, das quais há atualmente 163 de um total estimado de 392 cédulas que provavelmente serão devolvidas.

Até agora, temos um jogador com um histórico perfeito, um jogador com um histórico quase perfeito e mais dois acima do limite de 75% a serem escolhidos.

O ex-arremessador dos Yankees and Brewers, CC Sabathia, está a caminho de ser introduzido no Hall da Fama do Beisebol neste verão como parte da Classe de 2025. (Foto de Jim McIsaac/Getty Images)

Quatro jogadores obtiveram pelo menos 75% dos votos nas cédulas publicadas publicamente.

Ichiro Suzuki – 100%, 163 votos

CC Sabathia – 93,3%, 152 votos

Billy Wagner: 84,7%, 138 votos

Carlos Beltrán — 80,4%, 131 votos

Desde a nossa atualização anterior, Suzuki permaneceu perfeita, Wagner permaneceu na mesma percentagem e Sabathia e Beltrán viram a sua percentagem de votos aumentar.

Tanto Suzuki quanto Sabathia estão em seu primeiro ano nas urnas. Beltran está no terceiro ano e Wagner no 10º e último ano. Se Wagner não for eleito este ano, ele não será mais elegível para empossação pela BBWAA, mas será elegível para empossação através dos vários Comitês Era.

Apenas 30% de todas as cédulas eram conhecidas publicamente na atualização anterior, mas esse número aumentou mais de 10 pontos percentuais desde então, para os 41,1% agora conhecidos publicamente. No entanto, mesmo com essa percentagem a crescer, ter votos suficientes agora não significa que qualquer um destes candidatos seja uma barreira para a indução. Todos eles ainda precisam de apoio significativo nas votações restantes para manter 75% dos votos.

Abaixo está quantos votos a mais cada um precisa para atingir o limite de 75%:

Ichiro Suzuki – 131 votos

CC Sabathia – 142 votos

Billy Wagner – 156 votos

Carlos Beltrán – 163 votos

Para se tornar o segundo membro unânime do Hall da Fama (depois de Mariano Rivera), Suzuki precisa de votos em todas as votações restantes, tanto públicas quanto privadas: aproximadamente 229 no total.

Quem corre o risco de ficar de fora das eleições?

Conforme mencionado, Billy Wagner está em seu 10º e último ano de elegibilidade e estará fora das urnas depois deste ano, não importa o que aconteça.

Um jogador é removido da votação no Hall da Fama do próximo ano se não conseguir obter pelo menos 5% dos votos no ano em curso. Além de Wagner, há 11 jogadores que correm o risco de ficar de fora da votação do próximo ano.

Abaixo estão os jogadores que têm menos de 5% de apoio nas cédulas divulgadas publicamente e quantos votos eles precisam para permanecer nas urnas para 2026.

Russell Martin: 4,5%, precisa de mais 13 votos

Brian McCann: 3,8%, precisa de mais 14 votos

Ian Kinsler: 2,6%, precisa de mais 16 votos

Torii Hunter: 1,3%, precisa de mais 18 votos

Ben Zobrist: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Troy Tulowitzki: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Fernando Rodney: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Hanley Ramírez: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Adam Jones: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Curtis Granderson: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Carlos González: 0,0%, precisa de mais 20 votos

Desses jogadores, 10 estão no primeiro ano de votação. A única exceção é Torii Hunter, que está no quinto ano. Russell Martin estava acima dos 5% na atualização anterior, mas seu apoio caiu na semana passada, à medida que mais votos foram revelados e agora ele corre o risco de cair nas votações do próximo ano.