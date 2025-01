Atualização de contas x clima Ravens: temperaturas de um dígito podem se misturar com neve para o jogo dos playoffs da AFC em Buffalo

O Baltimore Ravens e o Buffalo Bills têm a difícil tarefa de se enfrentarem na rodada divisional dos playoffs da AFC neste domingo. Eles também enfrentarão um clima potencialmente frio, com as últimas previsões de Orchard Park, Nova York, prevendo temperaturas iniciais que parecerão abaixo de 0 graus.

O canal meteorológico Ele projeta uma máxima diurna de apenas 20 graus perto do Highmark Stadium para domingo, e a temperatura cairá para 8 graus naquela noite, quando os Bills começarão contra os Ravens às 18h30 na CBS e Paramount +. Previsão AccuWeather RealFeel A temperatura é estimada em cerca de -3 graus no início, e ambas as saídas também estão prevendo pelo menos 40% de chance de neve.

O vento não deve ser um grande problema, com rajadas de noroeste previstas para atingir 5 a 10 mph, de acordo com o The Weather Channel, mas se as chuvas de neve combinarem com temperaturas frias, dois dos principais candidatos da AFC poderão enfrentar uma situação especialmente invernal. mistura. .

Em teoria, isso beneficia os Ravens visitantes, que são ligeiramente favoritos nas apostas antes do confronto, considerando seu jogo corrido bem estabelecido, que agora conta com o contundente Derrick Henry.

Antes do domingo, também há um alerta de neve com efeito de lago na área do Orchard Park. A viagem deverá ser difícil, com pouca visibilidade e “uma profunda camada de neve nas estradas” nos próximos dias, com as previsões estimando entre 10 e 20 centímetros de neve nas áreas mais atingidas.