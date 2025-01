Atualização sobre lesão de Christian Watson: Packers WR sofre ruptura do ACL no final da temporada, Matt LaFleur confirma

O Green Bay Packers está se preparando para uma sequência de playoffs que começa na Filadélfia neste fim de semana, mas jogará esse jogo sem uma arma importante. O wide receiver Christian Watson deixou a derrota de domingo para o Chicago Bears depois de sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior e danos adicionais no joelho. de acordo com a mídia da NFL. Isso não só encerra a temporada de Watson, mas também pode comprometer sua disponibilidade no início da campanha de 2025.

O técnico do Packers, Matt LaFleur, confirmou a notícia de que Watson sofreu uma lesão no final da temporada, dizendo aos repórteres: “Não é bom”. através da ESPN.

watson sofreu a lesão sem contato durante a derrota do Green Bay por 27-25 para o Chicago para encerrar a temporada regular. Especificamente, ele caiu no início do segundo quarto durante uma conclusão de 16 jardas de Jordan Love para o recebedor Dontayvion Wicks. Mais tarde, Watson foi visto sendo carregado para o vestiário com a cabeça entre as mãos.

O jogador de 25 anos foi selecionado pelos Packers na segunda rodada de 2022. Draft da NFL fora do estado de Dakota do Norte. Durante suas três primeiras temporadas na liga, Watson emergiu como uma ameaça profunda e letal e terminou uma campanha de 2024 na qual totalizou 620 jardas de recepção, o recorde de sua carreira, além de 29 recepções e dois touchdowns de recepção. Suas 21,4 jardas por recepção também foram a melhor marca de sua carreira.

Com Watson na prateleira daqui para frente, Jordan Love, que também sofreu uma lesão durante a derrota de domingo, mas supostamente está bom para jogar no futuro, agora terá que procurar outras saídas para pegar passes enquanto se prepara para enfrentar os Eagles durante o Wild Card. Fim de semana. Na escalação, Green Bay tem Jayden Reed, Romeo Doubs e Dontayvion Wicks no topo da tabela de profundidade de receptor junto com Bo Melton.